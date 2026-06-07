Tudomány és technika :: 2026. június 7. 11:01 ::

Ha a Drive-ban kérünk segítséget a Geminitől, a levelezésünkbe is beleolvashat

A Google újabb lépéssel közelebb húzta egymáshoz a Gmailt, a Drive-ot és a Geminit. Az Ask Gemini in Drive nevű funkció eddig főként fájlokból és mappákból tudott dolgozni, mostantól viszont Gmail-szálakat is hozzá lehet adni forrásként. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasználó a Drive-ban ülve nemcsak dokumentumokról, táblázatokról vagy mappákról kérhet összefoglalót, hanem a kapcsolódó e-mail-váltásokat is bevonhatja a válaszba. Ez elsőre apró kényelmi frissítésnek tűnik, de valójában fontos irányváltás. A Google a Drive-ot egyre kevésbé egyszerű tárhelyként kezeli, és egyre inkább olyan munkafelületként, ahol az AI nemcsak megkeresi a fájlokat, hanem értelmezi is a körülöttük lévő kontextust. Egy projekt esetében például nem kell külön végigböngészni a hosszú levelezéseket, majd átnyitni a dokumentumokra. A Gemini egy helyen láthatja a fájlokat, a mappákat és az adott ügyhöz tartozó e-mail-szálakat – írja a PC World. Alább a folytatás

A funkció lényege pont ez: a levelezés többé nem különálló információs szigetként jelenik meg, hanem a Drive-ban végzett munka része lehet.

A felhasználó rákérdezhet arra, milyen döntés született egy hosszú e-mail-váltásban, melyik dokumentumhoz kapcsolódik egy adott kérés, vagy hol tér el egymástól egy levélben egyeztetett határidő és a Drive-ban tárolt projektanyag. Ez nagyobb, hosszabb munkafolyamatok esetén komoly időgyorsító lehet. A fontos részletek sokszor nem egy szépen elnevezett dokumentumban vannak, hanem egy három hete indult, húsz válasznál járó e-mail-lánc közepén, passzív-agresszív üzengetések és "Rátettem Bélát a levélre, Béla, tudsz erre válaszolni?" forwardolóbajnok, fogalmatlan középvezetők napi rutinja között megbújva. Egy ilyen rendszer időt spórolhat azoknak, akik sok dokumentummal, sok egyeztetéssel és sok párhuzamos projekttel dolgoznak.

A funkció alapértelmezetten elérhető lehet azoknál a szervezeteknél, ahol a Gemini for Workspace a Drive-ban már engedélyezve van. A használathoz az is kell, hogy a Workspace okosfunkciói be legyenek kapcsolva. Ez különösen azoknál a cégeknél érdekes, ahol a belső levelezés, az ügyféladatok vagy a jogi dokumentumok kezelése szigorú szabályokhoz kötött. A frissítés június 3-án indult, és fokozatosan, legfeljebb 15 napos ütemben jelenik meg az érintett felhasználóknál. A támogatott csomagok között ott van a Business Standard és Plus, az Enterprise Standard és Plus, a Google AI Pro és Ultra, az AI Expanded Access, valamint néhány oktatási konstrukció is.

A Google lépése jól illeszkedik abba a versenybe, amelyben a nagy techcégek a munkahelyi szoftvereket próbálják AI-asszisztensekkel újracsomagolni. A Microsoft a Copilottal az Outlook, a Word, az Excel és a Teams köré épít hasonló logikát, a Google pedig a Geminit tolja be egyre mélyebbre a Workspace szolgáltatásaiba. A cél mindkét oldalon ugyanaz: kevesebb kézi keresés, kevesebb váltogatás az alkalmazások között, több automatikus összefoglalás és döntéstámogatás.

A kérdés csak az, hogy a felhasználók és a cégek hol húzzák meg a határt. Egy AI, amely megkeresi a megfelelő dokumentumot, kényelmes. Egy AI, amely a levelezést, a csatolmányokat és a belső fájlokat együtt értelmezi, már sokkal erősebb eszköz. Pont ezért lesz fontos, hogy a vállalatok ne csak bekapcsolják ezeket a funkciókat, hanem pontosan értsék is, milyen adatokhoz fér hozzá az asszisztens, kik használhatják, és milyen belső szabályok mellett dolgozhat vele a szervezet. Vannak aggályaink, hogy ez alaposan át van gondolva bárhol is.