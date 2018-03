Extra :: 2018. március 12. 13:43 ::

A forgalomból kivont veszélyes termékek többsége továbbra is Kínából érkezik

A friss helyzetértékelés szerint a nemzeti hatóságok tavaly fokozott mértékben használták a riasztási rendszert, amelyben több mint kétezer, veszélyes termékekre vonatkozó figyelmeztetést köröztettek: a forgalomból kivont termékek listáját a játékok (29 százalék), a gépjárművek (20 százalék) és a ruházati, textil- és divatárucikkek (12 százalék) vezették – derült ki az Európai Bizottság hétfőn közzétett jelentéséből.

Leggyakrabban, az összes bejelentés 28 százalékában sérülési kockázatokkal kapcsolatban érkezett riasztás, ezt a vegyi kockázat követte (22 százalék). A piacról eltávolított veszélyes termékek többsége az Európai Unión kívülről érkezett. Az első számú származási állam továbbra is Kína, a riasztások aránya 2016-hoz hasonlóan tavaly is 53 százalék volt, vagyis stabil maradt. Az európai termékek a bejelentések 26 százalékáért voltak felelősek.

A bizottság közölte: szorosan együttműködnek a kínai hatóságokkal a konkrét ügyekben, s az olyan általános intézkedések végrehajtásában is, mint például a bevált gyakorlatok cseréje. Mint rámutattak, a fogyasztók egyre gyakrabban vásárolnak közvetlenül harmadik országokból, de ilyen esetekben is biztosítani kell, hogy a termékek megfeleljenek az uniós biztonsági előírásoknak, ahogyan az online platformokon értékesített áruk esetében is.

„Az európai fogyasztóvédelmi szabályok garantálják, hogy az EU-ban kizárólag biztonságos árukat értékesíthessenek. A riasztási rendszer segítségével a hatóságok szükség esetén gyorsan beavatkozhatnak, és eltávolíthatják a balesetveszélyes termékeket. A rendszer jó példával szolgál a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony érvényesítésére. Sok más területen azonban még javítanunk kell a jogérvényesítést, és biztosítanunk kell, hogy a fogyasztók élhessenek jogaikkal” – hangsúlyozta Vera Jourová fogyasztópolitikáért is felelős uniós biztos.

(MTI)