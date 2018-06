Extra, Zsidóbűnözés :: 2018. június 18. 21:18 ::

Egy igazán demokrata és humanista Likud-párti képviselő: a zsidó faj a legokosabb a Földön, és a legmagasabb szintű emberi tőkét birtokolja

A Fidesz testvérpártjának, az izraeli Likudnak az egyik parlamenti képviselője szintén kimondta, amit nagyon sok fajtársa gondol: a zsidó faj a világon a legokosabb, és a legmagasabb szintű emberi tőkét birtokolja. Minderre pedig szerinte többek között az lenne a bizonyíték, hogy az izraeli közvélemény nem hitte el a Benjámin Netanjahu miniszterelnök elleni korrupciós vádakat.



Ő is egy Zohar, csak éppen Miki

A likudos honatya, Miki Zohar épületes kijelentését egy rádiós vita során tette, melyben a veterán politikai újságíróval, Dan Margalittal az izraeli kormányfő korrupciógyanús ügyeiről folytatott eszmecserét. A képviselő azokra a közvélemény-kutatási eredményekre hivatkozott, melyek szerint Netanjahu továbbra is népszerű, annak ellenére, hogy három különböző korrupciós ügyben is vizsgálat folyik ellene.

A likudos politikus a 103 FM Rádió vitaműsorában a következőképpen nyilatkozott: „Valami nagyon alapvető dolgot kell elmondanom. A zsidókat nem lehet bolonddá tenni, és nem számít nekik, mit harsog a média. A közvélemény Izraelben a zsidó fajhoz tartozik, és a teljes zsidó faj a legmagasabb szintű emberi tőkét birtokolja, a legokosabb, a legjobb a felfogó képessége. A közvélemény tudja, mit tesz a miniszterelnök az országért, és milyen kiválóan látja el feladatát.”



Ahmad Tibi, a Kneszet egyik arab képviselője

Ahmad Tibi, a Kneszet egyik arab képviselője a Twitteren válaszolt Miki Zohar kijelentésére. Mint írta, „egy választott képviselő a zsidó államban rasszista teóriával áll elő.” Majd saját magáról egy olyan képet posztolt, melyen Amos Elon 2003-ban megjelent, a németországi zsidók 1743 és 1933 közötti sorsát tárgyaló könyvét olvassa. (A könyv angolul “The Pity of It All: A Portrait of Jews In Germany 1743 – 1933” címen jelent meg.) Zohar nem volt rest, és nyomban válaszolt: „A könyv hátsó borítóján pedig Albert Einstein fotója látható, egy másik zsidóé, aki igencsak jó híreket hozott az egész világnak.”

„Na és mi a kapcsolat ön és Einstein között?” – tette fel a kérdést a Twitteren kibontakozó vitában Ahmad Tibi, hozzátéve, hogy a kapcsolat közöttük meglehetősen „viszonylagos”.

Mindezek után a Hadashot TV szóra bírta a likudos képviselőt, aki először tagadta, hogy a zsidó faj felsőbbrendűségéről beszélt volna, ennek ellenére megismételte korábbi kijelentését: „A zsidó nép és a zsidó faj a legmagasabb szintű emberi tőkével rendelkezik”. Majd hozzátette még: „Minket Isten megáldott... és én ezt továbbra is, minden lehető alkalommal el fogom mondani. Nem kell szégyenkeznem azért, mert a zsidó nép a választott nép, a legokosabb, a legkülönlegesebb nép a Földön.”

Hogy kijelentését alátámassza, a rasszistának ugye cseppet sem nevezhető Zohar utalt azokra a felfedezésekre és találmányokra, amelyek zsidók nevéhez fűződnek. Ami pedig Izraelt illeti, szerinte a zsidó állam „létezésének hét évtizede alatt többet ért el, mint amit más népek évezredek folyamán elérnek”.

„Meg kell érteni, miért nyerünk el rendszeresen oly sok Nobel-díjat” – fejezte be eszmefuttatását a nagyon demokrata és humanista Likud-párti izraeli parlamenti képviselő.

Kapcsolódó: