Tihany lehet a világ legszebb faluja

A verseny eredményét szeptember 26-29. között hirdetik ki.

Tihany az elmúlt években sok hazai és nemzetközi elismerést gyűjtött össze szépségéért, az ápolt környezetért, a tudatos, fenntartható fejlesztésekért. Most egy kanadai székhelyű nemzetközi környezeti, virágosítási verseny döntőse lett a kistelepülések kategóriájában – írta a Balatontipp.



(Kép: Győrffy Árpád/Balatontipp)



(Kép: Győrffy Árpád/Balatontipp)

A napokban Kanadából üzentek a szervezők a tihanyi vállalkozóknak, lakosoknak, hogy tegyék rendben portáikat, mert június 21-én érkezik a nemzetközi zsűri. A kanadai Berta Briggs és az amerikai Karin Rindal Tihanyban értékelik az önkormányzat és összességében a tihanyi közösség teljesítményét tisztaság, környezetvédelmi tevékenység, örökségvédelem, parkosítás, virágosítás, tájképvédelem területén.

A Communities in Bloom (CiB) versenyén az írországi Birdhill, a kanadai Fogo-sziget, az olasz Pomaretto és az angol virágosítási versenyt többször megnyerő walesi Usk lesz Tihany ellenfele. Magyarországról Szentes szerepel még a döntőben a nagyvárosok kategóriájában.



(Kép: Győrffy Árpád/Balatontipp)

A bíráknak bemutatják az apátság új beruházását, a majorságot, de megnézik a kilátót és a Belső-tó partját. A zsűri meglátogatja a Limnológiai Intézetet, a falu központjában is tesz egy sétát, majd megtekintik az apátságot, a Borsos Miklós teret és a Mádl Ferenc teret is – számolt be a Tihanyi Visszhang című újság.

A verseny eredményét szeptember 26-29. között hirdetik ki egy, a “Magok a jövő számára” címmel rendezett konferencia keretében a kanadai Strathconaban.

(24.hu)