Nemcsak a csapatra, a drukkerekre is jó hatása van a szurkolásnak

Nemcsak a csapatra, hanem a drukkerekre is jó hatása van a szurkolás jelentette pozitív stressz – mondta a klinikai szakpszichológus az M1 csatornán.

Kalamár Hajnalka kifejtette, egy sportesemény – különösen ha egyébként is az illető érdeklődési körébe tartozik – kizökkenti az embert a mindennapokból.

Az „együvé tartozás”, a közös cél révén a közös szurkolótábor energiái össze is adódnak. A biztató skandálás nem csak a játékosoknak segít, maguk a szurkolók is jobban érzik magukat tőle. Ennek a pozitív energiának egészségjavító hatása is van – tette hozzá.

A szakember megjegyezte, a szurkolás intellektuális folyamat is, amelynek során az ember megtanulhatja az érzelmek korlátok közötti kifejezését is. Ennek keretében megtanulja, hogy ne csak az eredményt, hanem a játékot is díjazza.

(MTI)