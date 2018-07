Extra, Anyaország :: 2018. július 23. 11:41 ::

"Zsidóellenes bejegyzéseket ír Sneider Tamás bizalmasa" - Vona Gábor pedig elmorzsol egy könnycseppet

Hát megérte szétverni a pártot, ha még 2018 júliusában is nácik vagyunk? - gondolja szomorúan a bármi áron hatalomra kerülés néppártosodás érdekében a gárdasapkát - képletesen szólva - sábeszdeklire cserélő korábbi Jobbik-elnök.

Márpedig a Magyar Idők című kormánylap arról ír a Hatvanonline.hu nyomán, hogy "náci eszméknek ad teret Sneider Tamás Jobbik-elnök bizalmasa a közösségi oldalon". A Jobbik megyei alelnöke, a hatvani önkormányzat képviselője, akit meg is neveznek, a lap szerint "nem először tűri el, sőt esetenként támogatja saját Facebook-oldalán az emberek kivégzésére utaló megjegyzéseket".

Súlyosbító körülményként megemlítik, hogy a legutóbbi "uszító hozzászólások" a korábbiakhoz hasonlóan Orbán Viktor miniszterelnöknek szólnak, bár kapott már "Hátravinni, agyonlőni!" megjegyzést Szabó Zsolt fideszes képviselő is.

A jobbikos képviselő oldalán a párt szimpatizánsai olyanokat írnak a kormányfőről, hogy "Inkább egy jó erős hurkolt kötelet a nyakába", "Szívesen a nyakába tenném, a haverjaival együtt" vagy "Menj a Dunába és majd elvisz a tengerig te baromagyú". Előkerül aztán egy kép Adolf Hitlerről, azzal a szöveggel, hogy "Nem akarsz táborba jönni?"



Valóban felháborító - mármint a "helyesírás"

A jobbikos politikus pedig, "ahelyett, hogy helyre tenné kommentelőit, maga is zsidóellenes megjegyzést tesz, amikor a holokauszt-túlélők járandóságának növelése kapcsán" azt írja: "Még mindig vannak? Vagy már a családtagok is kapnak?", rendkívül szomorúvá téve ezzel Vona Gábort, és feltehetően a szociálisan érzékeny néppárt új elnökét is, aki, ha valóban folytatni akarja "nagy elődje" politikáját, most kénytelen lesz elküldeni párttársát egy szál virággal valamelyik túlélőegyesülethez. (Bizonyára lehet találni eleget.)



Kulcsár Gergely a vascipőknek kényszerült virágot vinni 2015. márciusában, de a megbocsátás persze - mint mindig - elmaradt

És, hogy még jobban megforgassák a tőrt a néppárti jobbikosok szívében, az alábbi idézetekkel zárul a kormánylap cikke, mindhárom a megyei jobbikos oldaláról származik: