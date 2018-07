Extra, Videók :: 2018. július 24. 18:15 ::

Új stratégiát próbált bejelenteni Vona utódja - és közben sikeresen tette nevetségessé magát

Tisztelt Szerkesztőség! Ezúton hívjuk meg Önöket sajtótájékoztatónkra, melynek témája: A Fidesz választás utáni törvénykezésének értékelése Tartja: Sneider Tamás a Jobbik elnöke

Ez állt a Jobbik sajtóosztályának mai meghívójában. Azt hittük, a Szájer felesége alá rendelt bíróságok gyalázatos működéséről és vérlázító ítéleteiről lesz szó, ezt jelenti ugyanis a törvénykezés. Arra is gondoltunk, hogy talán mégsem a bíróságok működését éri majd bírálat, hanem a jogszabály-alkotási folyamatokat, azaz a törvényhozást, de a csődbe vitt párt éhbérért vett fel amatőröket a sajtóosztályra, akik nem ismerik a különbséget a két fogalom között.

Aztán megláttuk a pártlap vezető anyagát , és elkezdtünk gyanakodni, talán mégsem a sajtóosztállyal van gond. És nem is az Alfahírrel, bár az sem lenne különösebben meglepő. De ötször azért mégsem lehet elgépelni egy másik, ráadásul értelmes szóra ugyanazt.

Ezek szerint tehát arról van szó, hogy Sneider Tamás, aki nem csak a Jobbik elnöke, hanem - egyáltalán nem mellesleg - az Országgyűlés alelnöke is,



nem tudja, hogy a törvénykezés a bíróságok dolga, a törvényhozás pedig Országgyűlésé.

Ajánljuk szíves figyelmébe az egyszerű elérhetőség kedvéért az e-nyelv.hu 2010-es szócikkét (de más forrásból is lehet tájékozódni, természetesen, ha már eddig nem sikerült ilyen alapfogalmakkal megismerkedni):

törvénykezés, törvényhozás 2010. 08. 05. Érdeklődnék, hogy a törvénykezés szó használható-e törvényhozás értelemben, vagy csak a bírósági ítélkezés értelmű használata a helyes. A törvénykezés szó nem használható a törvényhozás értelemben. A törvénykezés ugyanis a bíróságok jogalkotó tevékenysége, körébe tartozik a bíróság előtt folyó peres és nem peres eljárás, ill. a bírósági eljárásban meghonosult gyakorlat.

A törvényhozás vagy törvényalkotás joga pedig az újkori politikai rendszerekben a népet, ill. a legfőbb népképviseleti szervet illeti, az ezzel kapcsolatos eljárást többnyire alkotmány szabályozza. (Magyar Nagylexikon)

És hogy mi a nagy-nagy bejelentés alapját képező új stratégia?

Na pont ez az, ami nem derült ki... Alfahíresen szólva:

Miután a mostani törvénykezés átlépett egy bizonyos szintet a Jobbiknak új stratégiára van szüksége, aminek kidolgozása el is indult, az összes párttag és az értelmiségi holdudvar bevonásával.

Reméljük, akad legalább egy magyartanár is a megmaradt holdudvarban...

Annyit azért mégiscsak megtudunk - még szerencse, hogy valaki rákérdezett, mit is akar mondani egyáltalán az elnök úr -, hogy

főleg módszertani megújulásokra kell gondolni, tehát a szociális nemzeti néppárti irányvonalat ezután is tartani fogják, de az eddigieknél fontosabbá válhatnak a szabadságjogokkal kapcsolatos kérdések.

Magyarul marad a Vona-vonal, felturbózva az eddig a balliberálisoktól hallott, és halálosan unalmas diktátorozással. Ez valóban üdítően új stratégia.

"Törvénykezési dolgok"

Cikkünk megírásának végére befutott a Jobbik videója is, melyben e kiváló államférfi megcsillogtatja intellektusát, és

egy rövid értékelést tesz a választás utáni időszak törvénykezési dolgairól.

Épületes időtöltést kívánunk:

(Kuruc.info)

Frissítés: Sneider igazán hálás lehet az MTI-nek



A bőven hangoztatott - és, mint említettük, az Alfahír által ötször le is írt "törvénykezés"-t, ahol lehetett, megkerülték, máshol pedig előzékenyen "törvényhozás"-ra javították. A törvénykezés szó - érthető módon - egyetlen egyszer sem szerepel a hírben. Meglehetősen kínos.



Alább az MTI szövege, a kiemelések értelemszerűen tőlünk származnak:

Új stratégiát kell kidolgoznia a Jobbiknak: szeptember végére leteszik az új alapokat, amelyek mentén politizál majd – jelentette be az ellenzéki párt elnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Sneider Tamás azt mondta, az elmúlt hetekben arra hívta fel a figyelmet a Jobbik vezető testületeiben, hogy bár összességében úgy néz ki, változatlan, amit a Fidesz csinál, valójában átlépett egy szintet az országgyűlési választás utáni törvényhozásával, az új kihívásokra pedig új módszerekkel kell válaszolni.

Közölte, új politikai helyzet állt elő, amelyben azért is nagyobb a felelősségük, mint korábban, mert közvélemény-kutatások szerint ha most tartanák a voksolást, akkor egyedüli nagy ellenzéki pártként csak a Jobbik kerülne be a parlamentbe. Hozzátette, hogy a választás óta a Fidesz egyrészt politikai, másrészt gazdasági törvényeket alkotott. Sneider Tamás az előbbiek közül kiemelte a gyülekezési jog átalakítását, valamint a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA) juttatott kutatási pénzek átcsoportosítását.

Az intézkedések azt mutatják, hogy az utóbbi hónapokban nem csupán folytatódott, de szintet is lépett a “szabadságjogoknak az elmúlt nyolc évben már megszokott szűkítése”, ami semmiképpen sem örömteli – hangoztatta.

Úgy fogalmazott: az új gyülekezési törvény “orwelli állapotokat tükröz”, megszorításai miatt “a gondolatrendőrségnek is meg kell alakulnia”.

A forráselvétel az MTA-tól pedig szerinte azt mutatja, hogy beszűkül az innováció. Megjegyezte, hogy bár sok tudományos témával ő sem ért egyet, fontosnak tartja a kutatás sokszínűségét. Az intézkedés Magyarország leszakadását eredményezi majd az elkövetkező időszakban – jelentette ki.

A gazdasági jellegű jogszabályok közül Sneider Tamás a cafeteriát átalakító, valamint az 55 év felettiek foglalkoztatására vonatkozó kedvezményt eltörlő rendelkezést emelte ki. Előbbiről azt mondta, hogy jövőre akár csaknem 100 ezer forinttal is rosszabbul járhatnak a dolgozók. A másik intézkedéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a Fidesz embertelenül viszonyul a fizikai munkát végző 55-60 éves férfiakhoz. Megjegyezte, ők teszik ki az 52 ezer forintos bérhez jutó közmunkások jelentős tömegét.

A Jobbik elnöke mind a politikai, mind a gazdasági törvényhozás folyamatát negatívnak értékelte. Úgy vélekedett, hogy komoly elégedetlenségi hullámmal járhat a gazdasági válság, amely a választás után állt elő, “hiszen előtte nem volt, csak azóta létezik”.

Egyre több háborgó csoport lesz, és a kormányzat épp azt akarja elérni, hogy akár fizikai erőszakkal is könnyedén megakadályozhassa a valószínűleg már ősztől induló tiltakozásokat – jelentette ki Sneider Tamás.

Arra a kérdésre, milyen irányban újul meg a Jobbik, a pártelnök azt mondta: továbbra is “szociális nemzeti néppártot” akarnak építeni, az irányvonal tehát marad, de valószínűleg sokkal fontosabbak lesznek a szabadságjogok. Hozzátette, jól látszik, hogy az Országgyűlésben nincs túl sok lehetősége az ellenzéknek. Szerinte személyes megjelenéssel kell biztosítani a lakosság szélesebb körű tájékoztatását, és tisztábban, közérthetőbben kell fogalmazni.

Sneider Tamás közölte, hogy kongresszuson hirdetik majd meg az új stratégiát. A “Soros-adó” bevezetését inkább politikai lépésnek nevezte. Komoly összegek “nyilvánvalóan” nem folynak be az intézkedésből – mondta.

Arra a kérdésre, igaz-e, hogy Kulcsár Gergely regionális igazgatói poszthoz jutott a Jobbikban, Sneider Tamás közölte: erről a pártigazgatót kell megkérdezni, ő dönt az ilyen ügyekben.

Kulcsár Gergely már évekkel ezelőtt megbánta kifogásolt tetteit, és büntetést is kapott a Jobbikon belül – jegyezte meg.