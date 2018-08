Extra :: 2018. augusztus 10. 20:16 ::

Veszélyt jelenthetnek egészségünkre az újratöltött PET-palackok

Veszélyt jelenthetnek az egészségünkre az újratöltött PET-palackok. A palackokat a gyártók is egyszer használatosként forgalmazzák. A polietilén-tereftalátból készült flakonokból hő vagy túlságosan savas anyag hatására, illetve a hosszú időn át tartó tárolás vagy dörzsölés miatt káros vegyületetek oldódnak ki.

Az eldobható üdítős palackok alján egy kis háromszögben található szám jelzi, milyen műanyagból készült a termék. Az 1-es jelzésű a PET, amit a legtöbb üdítős és ásványvizes palacknál használnak – olvasható a Magyar Mezőgazdaság oldalán.

Veszélyes az ásványvizes, üdítős palackok újratöltése

A PET-palackokból hő és törés hatására olyan vegyületek szabadulnak fel, amelyek a májat, a veséket, a tüdőt is károsítják, valamint bőrirritációt és légzőszervi problémákat is okozhatnak. Minél tovább tárolunk egy ilyen palackot, illetve minél többször töltjük újra, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy több vegyszer oldódik ki belőle.

Több kutatás is alátámasztotta, hogy a palackokban a felbontást követően 24 órával már megjelennek a baktériumok és a penészgombák is, még abban az esetben is, ha hűtőben tároljuk őket. A palackok belső felszínén lévő kis egyenetlenségek ideális életteret biztosítanak a különböző baktériumok és gombák számára, amelyek anyagcseréjük során számos mérgező anyagot termelnek. Ráadásul a PET-palack az egyszerű mosogatástól sem lesz tiszta, és kifőzni sem lehet.

Éppen ezért az orvosok és a gyártók szerint is határozottan ellenjavallt, hogy a palackokat hosszasan tároljuk vagy újratöltsük. Ehelyett a műanyag flakonokat a szelektív kukákba kell dobni már egyszeri használat után. A szakértők azt javasolják, hogy az egészségünk és a fenntarthatóság jegyében szerezzünk be üvegből vagy fémből készült, könnyen tisztítható kulacsokat.

Betiltották a PET-palackos italok forgalmazását a fővárosi állatkertben

Nemrégiben a A Fővárosi Állat- és Növénykert vezetősége úgy döntött, nem engedélyezi tovább a PET-palackos italok árusítását a büfékben. A szomjas látogatók viszont bárhol megtölthetik a kulacsaikat csapvízzel az állatkert területén.

A létesítmény célja az intézkedéssel az, hogy lecsökkentsék a műanyaghulladék mennyiségét a területükön. Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője a döntéssel kapcsolatban elmondta, a büfék a jövőben kizárólag üveg- és fémpalackban árulhatnak üdítőket, amelyeket az állatkert egész területén megtalálható szelektív gyűjtőkbe dobhatnak ki a látogatók.

A szakértők azért is tekintenek példamutató lépésként a fővárosi állatkert PET-tilalmára, mert egy nemrégiben közölt nemzetközi felmérés lesújtó adatokat közölt a műanyagpazarlással kapcsolatban. A felmérés eredménye szerint percenként egymillió, másodpercenként pedig 20 ezer műanyag palack kerül a kukákba szerte a világon.

