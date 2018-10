Extra :: 2018. október 23. 12:10 ::

Képek a komódból: új fotók kerültek elő a szabadságharcról

Az Index birtokába került egy eddig ismeretlen tekercs az 1956-os forradalomról, október utolsó napjainak Budapestjéről. A Fortepanra is felkerülő képeket két amatőr fotós készítette: a Körtér és környéke, barikáddá alakított kiégett villamos a Nagykörúton, könyvégetés, szovjet katona mésszel leöntött holtteste – megfakult színes képeken a forradalom arcai.

9 kocka színes dianegatív és kisméretű, hatszor kilences papírképek: a fotókat Eleőd Miklós gépészmérnök, és a sógora, Blahunka László készítette. Valószínűleg a megbízható szovjet Leica-másolattal, egy ilyen ZORKIJ-1 (B) kamerával dolgoztak.

A lelkes amatőr fotósok elkötelezettségét mutatja, hogy a fekete-fehér negatívok mellett színes diára is fotóztak, pedig ahhoz sok éves hiány után a forradalom előtt csak néhány héttel lehetett hozzájutni: az NDK-s Agfa diáit 1956 szeptemberében kezdték Magyarországra importálni – minden bizonnyal ezekre fényképezték az itt látható bíbor alaptónusú, megfakult felvételeket is.

A két amatőr fotós 1956-ban a Szentimrevárosban, a jelentős harcokat átélt Körtéren lakott. Ők is dokumentálták a forradalom eseményeit - a lakásuk ablakából is, de alapvetően a várost járva: Körút, Astoria, Nemzeti Múzeum, Citadella – a képeken a forradalom számos ikonikus helyszíne látható új perspektívából. Labor híján a lakás fürdőszobáját használták sötétkamrának, ott hívták elő a filmeket, és nagyították a papírképeket. A most következő felvételek több száz másik kép társaságában évtizedeken keresztül egy komód mélyén lapultak – most a leszármazottak juttatták el az Indexhez és a Fortepanhoz, hogy 62 év után nyilvánosságot kaphassanak.



A Pollack Mihály téren, a Nemzeti Múzeum mögött, a Rádió épületénél. A fotó több, a sorozatban látható másik képhez hasonlóan október 30. körül készülhetett, abban a néhány napban, amikor a pesti utcán úgy tűnhetett: a forradalom valóban győzedelmeskedhet. (Fotók: Eleőd Miklós/Fortepan)



Vörös zászlót égetnek a Köztársaság téren, mostani címén a II. János Pál tér 3. előtt. Az időpont feltehetően október 30., a pártház ostromának napja.



Talán a Körút valamelyik szakasza, talán a Körtér a fotósok ablakából: ezúttal sem tudjuk biztosan, hol járunk. A járda mellett benzin éghet, a macskaköveken látható folt alapján esetleg harckocsiból kifolyt üzemanyagot robbanthattak be.



Az egykori Szovjet Kultúra Háza előtt az Astoriánál. A kirakatok betörve, a Kossuth Lajos utca villamossínein könyvégetés maradványai - az épületből kihordott propaganda és egyéb irodalom hamvai.



Szovjet katona mésszel leöntött holtteste, harckocsira dobott Molotov-koktél ölhette meg.



Magyar Szabadság: Gimes Miklósék a Szabad Nép elárvult szerkesztőségében nyomtatták ki először október 30-án a függetlenségpárti lapot, mely összesen három számot élt meg. A címlap alapján ez a november elsejei szám lehet, a helyszín pedig a Móricz Zsigmond körtér a Villányi út torkolatával.



Jobbra "Halál az Ávóra", balra borkimérés, középen Magyar Forradalmi Híradó "Vonuljanak ki az oroszok!" követeléssel és egy gyönyörű, kézzel festett Kossuth-címerrel: a Körtéren járunk, jobbra nyílik a Villányi út, háttérben a Kaffka épületrészlete. Egy kéz éppen felhívást ragaszt a fabodegára.



Balra a Kálvin tér tűzfala a félig már levert vöröscsillaggal, előtte felborított rendőrségi teherautó; jobbra a Gellért tér szovjet katonai emlékművéről szedik le éppen a csillagot és a szovjet címert.



A szovjet katona túlméretezett szobrát kalapálja szét egy magyar kissrác a Citadellánál. Híradófelvétel is megörökítette, ahogy a gellérthegyi emlékműről sortűzzel szedik le a Rákosi-címert - a képrombolás forradalmi tett volt 1956-ban, és nem csak a Sztálin-szobornál.



Ismét a Kálvinon, de már néhány nappal később: a vörös csillagot időközben alpinista technikával eltüntették, és mintha a teherautót is elvitték volna. Fent a sok 56-os felvételen látható felirat: Ruszkik haza!



A Corvin köziek egy ritka színes, igaz, jócskán megkopott felvételen: nem színezett fotó, eredeti dia, amin éppen a nemzeti színek maradtak élénkek. A háttérben már a fő forradalmi jelképpé lett kivágott, lukas zászló látható, a földön szétfújt röplapok.



Emeleti kép a Móricz Zsigmond Körtérről., ahol többször is komoly harcok és barikádok voltak a forradalom napjaiban. Az út mellé sereglő emberek előtt valószínűleg itt egy magyar harckocsi megy el, jobb alul, a Karinthy Frigyes út felől felkelők érkeznek Csepel teherautókon. A felvétel november 3-án, egy nappal a szovjet bevonulás előtt készülhetett. Másnap a szemben lévő baloldali házat az oroszok rommá lőtték, a harcok után le kellett bontani.



Kiégett villamos és barikádanyagként újrahasznosított kockakövek a József körúton, a Rákóczi térnél.