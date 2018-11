Az ominózus Spiegel-cikk megjelenése után, 2017. január 14-én a többi között a következőket írtuk észrevételként: (...) Az írás azért érdekes, mert egy hazájában, Szíriában maradt neves író beszámol arról, hogy ő miként éli meg a barátai, családtagjai és ismerősei elvándorlását az országból. Valóban érdekes a cikk, de egy rövid részlete az egészet hiteltelenné teszi, mert sem a szíriai író, sem a Spiegel nem vette magának a fáradságot, hogy utánanézzen a kijelentés valóságtartalmának. Mindebben az a veszélyes, hogy a cikkben leírt, a valóságnak nem megfelelő állítások így maradnak meg azokban, akik azt olvassák. Egyébként 2016-ban a Bild végzett az első helyen, míg a másodikon a Spiegel mint olyan lapok, amelyekből a legtöbbek idéznek a tömegtájékoztatási eszközök. A németországi vezető lapok, rádiók, tévék ugyanis leginkább rájuk hivatkoznak, tőlük vesznek át információkat. Vagyis a tőlük átvett információkkal erősen befolyásolják a német köztudatot. Nem csoda ezért, hogy az emberek itt, Németországban – például László Petra esetének hamis tálalása következtében – általában rossz véleménnyel vannak Magyarországról.

Nézzük meg tüzetesebben a már említett, a Spiegel Magazinban, 2017 januárjábancímmel megjelent írást. A cikk szerzője nem más, mint Khaled Khalifa szíriai író, forgatókönyvíró, az Álif című irodalmi folyóirat társalapítója és társkiadója. Németországban több regénye is megjelent németül. A szíriai író – aki a háborús helyzet ellenére Damaszkuszban maradt – a Spiegelben megjelent cikkében aggodalmának ad hangot, amiért egy magyar „riporternő” elgáncsolt egy fiát a karjaiban tartó szíriai férfit, aki az általa nem kívánt háború elől menekült. A damaszkuszi író – akinek a Bassár el-Ászád-rendszer cenzúrája több könyvét is betiltotta – a Spiegelben erősen nehezményezi, hogy a gyermekével menekülő szíriait elgáncsoló újságírónő röviddel az eset után még kitüntetést is kapott…