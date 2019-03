Extra, Videók :: 2019. március 4. 09:58 ::

Felesleges pénzkidobás volt DNS-tesztet készítenie egy 444-bóhernek, ingyen is megmondtuk volna neki az eredményt

Év elején rendelt a héber hecclap egy otthon is elvégezhető DNS-tesztet 20 ezer forintért, és megcsinálták. Másfél hónappal később megérkeztek az eredmények.



"Erdélyi" Péter 81,6 százalékban askenázi zsidó - ki hitte volna?

Míg "Erdélyi" Péter a nyilvánvalóan megdöbbentő eredményre várt, egy biológussal és egy jogi szakértővel beszélgetett arról, hogy milyen kockázatai és ellentmondásai vannak az ilyen tesztek elvégzésének. "Meg tudja mutatni az embereknek, hogy nem is különböznek olyan sokban egymástól, de közben az elnyomás eszköze is lehet, és a gyógyszeripar kapzsiságának a szolgálatába is állhat ez a technológia" - fogalmaz a lap.