2019. március 7. 20:38

Ennyire egyszerű és látványos a migránssimogatók képmutatásának leleplezése - Svédországban megcsinálták

A Stockholmban megkérdezettek egyetértettek abban, hogy a svédeknek nem csak az országukba, hanem az otthonaikba is be kellene fogadniuk a "menekülteket". Sőt, azt nyilatkozták, ők maguk is megtennék.

Egészen addig, amíg meg nem jelent Ali. Akkor ugyanis hirtelen mindenkinek támadt valamilyen kifogása...

Dőljünk hátra és élvezzük a műsort, az angol felirat a videó alján kapcsolható be!

(Kuruc.info)