Már a Word is "gendersemleges" lesz

A Microsoft bejelentette, hogy újabb fejlesztési csomagot vezetnek be 2019 őszétől a Word szövegszerkesztő program online verziójához – írja a Fox News.

A PowerPointhoz és az Excelhez már használható Ideas elnevezésű program a mesterséges intelligencia segítségével inspirációt és tippeket fog adni a felhasználók számára annak érdekében, hogy még jobb minőségű szövegeket állíthassanak elő.

A nyelvtani és helyesírási hibák javítása mellett stilisztikai és a szöveg strukturálására vonatkozó javaslatokat is fog tenni, betűszavakat ajánl majd fel, illetve nem utolsósorban a "befogadó" nyelvezet használatára is ösztönözni fogja a felhasználókat. Ha például a felhasználó a "policeman" kifejezést gépeli be, akkor a program automatikusan fel fogja ajánlani e helyett a "police officer" kifejezést annak érdekében, hogy "gendersemleges" nyelvezeten íródjon a szöveg...

(Mandiner nyomán)