A semmirekellő Netanjáhu-fi budapesti előadásáról a Hádásot 13 izraeli hírtévé is beszámolt. Bárák Ráviv, a hírcsatorna neves politikai hírmagyarázója is megszólalt, majd Twitter-fiókjára is kitette a Jáir Netanjáhu magyarországi előadásához fűzött hírmagyarázatát. Ráviv a következőt mondta: