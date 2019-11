Extra :: 2019. november 19. 07:27 ::

Három fogás 350 forintból: Felcsúton dől el, ki lesz a 2020-as év közétkeztetője

Idén is megrendezik az OKÉS Országos Közétkeztetési Szakácsversenyt, ami most is nehéz feladat elé állítja a résztvevőket. A feltétele nem más, minthogy reális áron készüljön egy 3 fogásos, nagy adagszámban készíthető menü.

Ennek a nyersanyagnormája 350 forint, valamint tartalmaznia kell halat, bio minősítésű alapanyagot, továbbá 20 százalékos tejfölt.

A verseny kétfordulós, a 2020 májusában Felcsúton, a Letenyey Lajos Gimnázium Szakgimnázium és Szakközépiskolában tartandó döntőbe 12 csapat juthat be, itt dől el, ki lesz az év közétkeztetője. A versenykiírás és a nevezési lap az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének oldalán található, eszerint 2020. február 21-ig jelentkezhetnek 2 fős csapatok, de egy cég több csapatot is indíthat.

Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke elmondta: az egészségtudatosság jegyében döntöttek arról, hogy a jövő évi versenyen kötelező alapanyag lesz a hal, az ugyanis sokféleképpen elkészíthető, mégis ritkán készítik a közétkeztetők, aminek szerinte az oka, hogy kevésbé ismerik.

A bio alapanyagokról azt mondta: a közétkeztetésben nem szükséges közbeszereztetni a bio alapanyagokat, ezt kevesen tudják, ezért is szeretnék felhívni a közétkeztetők figyelmét, hogy kutassanak utána milyen biotermékeket tudnak beszerezni és felhasználni.

(MTI)