Tömegrendezvények nélkül kapcsolgatták a lámpákat szombat este

Tömegrendezvények nélkül tartották meg szombat este a Föld órája globális klímavédelmi akciót.

A Természetvédelmi Világalap (WWF) kezdeményezésére 2007 óta megtartott akció keretében szerte a világon helyi idő szerint 20 óra 30 perckor egy órára lekapcsolták városok, emblematikus épületek díszkivilágítását, hogy felhívják a figyelmet a környezet- és a klímavédelem fontosságára.

Elsőként a Fidzsi-szigetekenj, Új-Zélandon és Ausztráliában kapcsolták le a lámpákat. Az új-zélandi Aucklandban a Sky Tower, az ausztráliai Sydneyben a híres operaház és a Harbour Bridge, Németországban többek közt a berlini Brandenburgi kapu és a kölni dóm, Moszkvában a Kreml és az elnöki palota maradt sötétben egy órára. Egy órára lekapcsolaták Budapest díszkivilágítását is.

Az eredetileg tervezett tömegrendezvényeket mindenütt lefújták a koronavírus-járvány veszélye miatt, a fények lekapcsolását kísérő egyéb programok a digitális térben zajlottak.

"A koronavírus-járvány kellős közepén a Föld órája a szolidaritás pillanatát is jelzi a bolygó számára: a közösségek világszerte összefognak és eseményeiket digitálisan szervezik meg. Az idei Föld Óráját a WWF is az online térbe helyezi át" - közölte a WWF Magyarország az eseményt beharangozó, az MTI-hez is eljuttatott közleményben.

A WWF Magyarország arra kérte az embereket, hogy március 28-tól egy - vagy akár több - vállalással álljanak ki a bolygó megóvása mellett, fogalmazzák meg, mit fognak másképp tenni az életükben a természet védelme és a fenntarthatóság érdekében, ha majd újra visszatér az élet a normál kerékvágásba.

A szervezők arra kérték az embereket, hogy vállalásukat nyilvános posztként osszák meg a közösségi felületeken a #földórája2020, #earthhour2020 és #másképpfogom megjelöléssel. A kezdeményezéshez, amelyhez ismert emberek is csatlakoztak, a foldoraja.hu oldalon is lehetett kapcsolódni, a vállalás lehetett egy szöveges poszt, video vagy akár egy elszavalt vers is.

Most a legfontosabb, hogy összefogjunk és együtt legyőzzük ezt a járványt, de ha egyszer ezen túl leszünk, a klímaváltozás veszélyei még velünk maradnak - hangsúlyozta Karácsony Gergely budapesti főpolgármester szombat este a Facebook-oldalán az akcióhoz való csatlakozásról szólva.

"Tanulnunk kell ebből a krízisből, először is azt, hogy az emberi életnél nincsen fontosabb. A járvány után nem térhetünk vissza az elmúlt időszak felelőtlen gyakorlatához. Meg kell értenünk, hogy ha a bolygónkat védjük, akkor egymást is védjük" - fogalmazott a főpolgármester.

