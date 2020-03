Ez a hét is bővelkedett a rovatunkba illő hírekben, így megvallom őszintén, elég nehéz helyzetben voltam, amikor szelektálnom kellett köztük. Az alábbi háromra esett a választásom, ebből kettőt szánt szándékkal állítottam párba, mert jobb tükörképet aligha kaphatnánk a mai magyar politikai viszonyokról. Ezúttal is mindhárom eset magyarországi, korábbi részekben szintén volt már erre példa. Lássuk hát!

3. A maszk használata vagy éppen nem használata komoly vitákat generál abban az értelemben, hogy mikor szükséges viselni, s ha szükséges, akkor hol és kiknek. Mivel nem vagyok szakértő, teljes felelőtlenség lenne publicistaként egyik vagy másik mellett letennem a voksot (tudom, ma divat mindenhez is érteni, szerintem manapság már "férfiasabb" dolog bevallani, hogyha valamihez nem ért az ember, ráadásul publicistaként ez duplán így van). Mindenesetre azzal szakértelem nélkül is tisztában vagyok, hogy az O1G-s maszkokra jelenleg most nincs szüksége a nemzetnek. Nem azért mondom ezt, mert tagja lennék akármilyen mértékben is az Orbán Viktor-fanklubnak, hanem színtiszta józan észből. A balliberálisokra persze sosem volt jellemző a haza érdekeinek a szem előtt tartása, a józan ész pedig még kevésbé, ezzel az akcióval kapcsolatban pedig meggyőződésem, hogy még baloldali szavazókban is visszás érzést válthatnak ki. Orbán Viktort és a kormánypártot lehet kritizálni és kell is, de infantilizmus és kisstílűség helyett inkább (főleg egy járvány idején) elsősorban szakmai oldalról . Ezzel pedig kiválóan át is ugorhatunk a következő pontra.