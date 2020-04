Vietnámban, Kambodzsában és Indonéziában évente általában tízmillió kutyát és macskát mészárolnak le, ám sokan azt hitték, hogy a járvány miatt vissza fog esni az ilyen típusú állatkereskedelem.

Nem így történt, és az okokat firtató kérdésre egészen elképesztő választ adtak a vietnámi állatkereskedők: szerintük az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalása az oka a nagy népszerűségnek. A szervezet ugyanis még a járvány elején bejelentette, hogy a kutyák és a macskák nem kapják el a vírust (ami azóta cáfolatot nyert, kisebb és nagyobb macskáknál is - a szerk.). A mögöttes szándék az volt, hogy az emberek ne dobják ki a háziállataikat, de ez egészen másképp sült el. Most sokan azt hiszik, hogy a kutya- és macskahús evése biztonságos.