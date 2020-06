Extra :: 2020. június 1. 19:23 ::

Ismét magyar lobogó lenghet Fiumében

Reklám





Az évforduló miatt Trianon a szokottnál is inkább fókuszba fog kerülni, de aligha az orszogcsonkolás előtt a Magyar Királysághoz tartozó, 1910-ben még kis mértékű olasz többséggel rendelkező Fiuméről fog a legtöbb szó esni. Pedig éppen ott látszik győzni az "irredentizmus". Legalábbis Zágráb szerint. A régi zászló visszatérése számunkra annál inkább szívmelengető lehet. Alább az Azonnali cikke Techet Péter tollából.

Fiume visszaállítja történelmi zászlaját

Noha a horvát belügyminisztérium továbbra se engedélyezné a tengerparti városnak a magyar időkben használt trikolórt, a baloldali többségű közgyűlés egy trükkel megkerülte Zágrábot.

Amint arról az Azonnali már többször beszámolt : a horvát tengerparti Fiume régóta küzd azért, hogy a jelenlegi egyszínű (világoskék) zászlaja helyet bevezethesse azon bordó-sárga-kék-trikolórt (ez szerepel a nyitóképen is), amelyet a magyar időkben kapott a város. Ezzel a zászlóval tudná a város történelmét és annak révén sajátos helyzetét Horvátországon belül kifejezni:

ha mára már el is tűnt a hajdani multikulturális város nagyrésze, a várost irányító baloldali koalíció fontosnak tartja az erre való emlékezést – mintegy a horvát nacionalizmussal szemben.



Ezt a zászlót akarja a város visszaállítani (forrás: Lista zra Rijeku / Facebook)

Mivel azonban Horvátországban a helyi zászlókat a zágrábi belügyminisztériumnak kell jóváhagynia, a város nem ért el sikert: Zágráb folyamatosan blokkolt . Nem csak azt kifogásolta, hogy Horvátországban csak az állami zászló lehet trikolór, a városoknak, megyéknek meg kell elégedniük egyszínű zászlókkal, amelyeken csak a helyi címer jelenthet valami eltérést, de

azt is állította: a baloldali városvezetés által akart zászló irredenta jelkép lenne,

elvégre ez volt az olasz időkben is a város zászlaja, és a mai napig a főleg Róma Laurentina negyedében élő elűzött, elmenekült fiumei olasz közösség ezt használja.

Az érvelés azonban történelmileg téves: egyrészről a zászló a magyar időkből származik, nem az olasz fasiszták találták ki. Másrészről éppen azon fiumei autonomizmusnak volt a jelképe – és ma is a helyi autonomista párt, a Lista za Rijeku / Lista per Fiume a leghangosabb támogatója –, amely nem csak a horvát nacionalizmussal, de az olasz irredentizmussal is szemben állt.



Ma ezt a zászlót kénytelen Fiume használni hivatalosan (forrás: Cro-Cop / Wikipedia)

Hiába mondta ki 2018-ban a zágrábi Közigazgatási Bíróság, hogy a belügyminisztériumi tiltás jogellenes volt, a horvát belügy nem engedett: újra nemet mondott a helyi kérésre. Vojko Obersnel szociáldemokrata polgármester ki is akadt, mondván: miközben az usztasa-jelképek (akár a Za dom spremni-köszönés) szabadon használhatóak, Zágráb egy 1870-ből származó zászlót tilt.

Végül máshoz folyamodott a város: nem hivatalos, hanem ünnepi zászlóként vezeti be a lobogót,

és mivel ez a jogi kategória nem ismert, nem is kell ahhoz zágrábi engedély, viszont ezentúl loboghat ez a zászló – elvégre mégiscsak ez az ünnepi – a hivatalos helyi épületeken.

Az említett autonomista párt nyújtotta be a javaslatot, amit csütörtökön a városi tanács baloldali többsége meg is szavazott

A magyar időkből származó zászló ellen szavaztak a jobbközép HDZ képviselői,

szintén nemet nyomott a HDZ-szakadárok Bura (Bóra) frakciója, valamint a klerikális-neoliberális Most párt helyi képviselője; a radikális baloldali Fiatal Akció (AM) képviselője tartózkodott.