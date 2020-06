Extra, Sport :: 2020. június 9. 15:13 ::

Végre a norvégok jogaiért is kiáll az Index

A Ferencváros csatára, Tokmac Nguen a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen szerzett gólja után emlékezett meg a rendőri túlkapás áldozatáról, George Floydról: a norvég játékos a gólöröm közben felhúzta a mezét, hogy látható legyen a pólójára írt Igazságot George Floydnak" felirat - írja az Index.

Nézzük a norvég játékost:

Nem találja, kedves olvasó? Pedig az a norvég játékos, amelyiknek a pólóján írja, hogy Justice for George Floyd. Ő norvég, ilyenek a norvégok, rá lehet lehet keresni az interneten. És mivel a Ferencváros csatára, így bizonyára magyar is. Hogy miért? Arról már a zsindexeseket kérdezzék... (Az is érdekes felvetés lehetne, hogy maga Floyd nem volt-e esetleg maga is norvég, mert eléggé hasonlít a képe erre a focistára.)

De persze nem az a cikkük témája, hanem az, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottság a legenyhébb kiszabható büntetésként írásbeli megrovásban részesítette a ruházatán viselt tiltott feliratért. A nemzetközi futballszövetség, a FIFA később kiadott egy közleményt, amiben azt kérte a tagszövetségektől - így a magyartól is - hogy ezekben az esetekben "ne vegyék szó szerint a szabálykönyvet", amelyben az áll, hogy a focisták nem fedhetnek fel olyan ruházatot, mely a gyártó lógóján kívül politikai, vallási, személyes jelmondatot, megnyilatkozást vagy képi ábrázolást, vagy hirdetést tartalmaz. (Tehát biztosan lehetne Igazságot Solymosi Eszternek, a Deák téri fiúknak vagy Szögi Lajosnak feliratot is viselni, bár ebben nem vagyunk egészen biztosak... - a szerk.)

A norvég játékosok sorsáért különösképpen aggódó zsidó lap rákérdezett az MLSZ-nél, hogy a FIFA-állásfoglalás fényében felülvizsgálják-e Tökmag büntetését, a szövetség azonban azt írta megdöbbentő válaszában, hogy nem tesznek így... És még csak indoklást sem közöltek.

Így szegény norvég kénytelen lesz megpróbálkozni az írásbeli figyelmeztetés elolvasásával.