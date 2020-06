Extra :: 2020. június 15. 22:18 ::

A képzelet szárnyán: a cigányság maga veti ki a bűnözőket

Reklám





Némi önreflexióval illik kezdenem. Minap fogalmaztam egy nyílt levelet az Országos Roma Önkormányzat elnökének, Agócs Jánosnak. Többen felvetették, teljesen értelmetlen volt megírni, mert nemhogy foganatja nem lesz, a fogalmazásmódbeli sajátosságai miatt értelmezni sem tudják. Egyébként az egyik kedves olvasó egy komment formájában, némi fanyar humorral ellátva átfogalmazta a levelet, mintegy „lefordítva” arra a nyelvre, melyet szerinte ők is megértenek, el kell ismernem, magam is jót nevettem.

Ettől függetlenül persze, még ha jogosak is ezek a felvetések, azt gondolom, mindig fel kell mutatnunk, mit és hogyan képviselünk, látszódjék csak a különbség. Egyébként a levelet nem sokkal a megjelenés után elküldtem számukra is, természetesen semmiféle reakció nem érkezett. Most azonban újra témánál vagyunk, a Pesti Srácok lett figyelmes egy videóra.



Képernyőmentés a PS-videóból

A cigányságnak igen is helye van a magyar társadalomban és ők hasznos tagjai tudnak lenni a társadalomnak, aki pedig bűnöző életmódot folytat, azt ők maguk vetik ki maguk közül – erről beszélnek nyugat-dunántúli cigányvajdák abban a videóban, melyet a portál hozott le.

Milyen kár, és mennyit szenved tőle évszázadok óta a mindenkori magyar társadalom, hogy ezt sohasem tették és teszik meg. Ebben a videóban sem az önkritika viszi a prímet, hovatovább, az még nyomokban sem fedezhető fel, de annál inkább korholják a Mi Hazánk Mozgalom tagjait. Apropóul pedig ugyebár a Deák téri kettős gyilkosság szolgál.

Azt, hogy miért tartják a társadalom hasznos tagjainak a cigányokat, arra egy történelmi eseményt hívtak segítségül, mégpedig azt, hogy a 13. században egy pécsi püspök és Luxemburgi Zsigmond király is menlevelet adott a cigányoknak. Ha ez minden érv, akkor igen nagy bajban van a cigány értelmiség, már amennyiben a videóban szereplő férfiak számot tartanak efféle megnevezésre. Persze az is elhangzik még, a „cigányok ott voltak a honvédő háborúkban”. De ennél több nem igazán akad a tarsolyban. Aztán megüzenték mindazoknak, akik cigánybűnözést emlegetnek, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a különböző településeken ne masírozzanak újra és a cigányoknak ne kelljen bezárkózniuk.

Bár arra hajaz az egész, mégiscsak művelt koponyaként tekintenek magukra. Hiszen az imént megvillantott történelmi tudást megfejelik még teológiai ismereteik bemutatásával is. Toroczkai Lászlót ugyanis felszólították, hogy tanulmányozza a buddhizmust és meditáljon, hátha megvilágosodik.

De elhangzik ennél egy sokkal borúsabb adat is, az nem derül ki, mire alapozzák, de közlik, közel egymillió cigány él Magyarországon. Ebből pedig az következik szerintük, senki nem kérdőjelezheti meg, hogy a magyar társadalom tagjai.

Egyikük felteszi a nagy, vagy legalábbis általa nagynak gondolt retorikai kérdést, Toroczkai úr, vajon mit gondol, ők hol szocializálódtak? Hát nem a magyar iskolákban? – emeli fel hangját. Meg is adja a választ, hogy de, igen, ott, s ők is magyar történelmet tanultak. A probléma ezzel már megint csupán annyi, már ez is egy ordas nagy hazugság. Hiszen a késes cigány támadások mellett éppen az iskolai tanárverésekről szóló hírekről hallhatunk a legnagyobb számban, melyet nagyrészt szintén cigányok követnek el. Ha nekik ez a szocializáció, nem igazán maradt több kérdés…

Akinek van türelme, alább tekintheti meg a teljes videót:

Lantos János – Kuruc.info