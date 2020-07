Ezen a héten sem volt okunk unalomra, ismét több fronton gyűrte maga alá a normális világ maradékát a feltartóztathatatlan haladás. Lássuk hát az aktuális listánkat!

3. A YouTube megelégelte, hogy maradt még minimális felület a „csúnya rasszisták” számára is, ezért gyorsan letörölte pár nemkívánatos személy csatornáját, nehogy véletlenül jó dolgok is maradjanak az oldalon. Amíg a tucatszámra megjelenő buta, ostoba, hülyítő tartalmak minden gond nélkül zöld utat kapnak, addig Richard Spencer, vagy éppen David Duke gondolatai már nem fértek bele a „korlátlan szabadságba”. Mindez valószínűleg azzal áll összefüggésben, hogy az amúgy is teljes mértékben politikailag korrekt techvilág egymásra licitálva igyekszik még jobban teljesíteni a világhódítók akaratát. Bármilyen hihetetlen, vannak olyan multik, akiknek már a Facebook sem eléggé polkorrekt, s valószínűsíthető, hogy a YouTube ezt a kálváriát kívánta elkerülni a még szigorúbb szabályozással. Az oldal szóvivőjének nevezett betanított báb azt mondta , hogy „szigorú szabályozási elvek mentén harcolnak a gyűlöletbeszéd ellen, ehhez pedig frissítették az iránymutatásaikat is, hogy könnyebben kiszűrhessék őket”. A YouTube oldaláról az elmúlt 4-5 évben már rendre tűntek el „rasszistának, szélsőségesnek” ítélt videók, de úgy látszik, tovább szorul a hurok a normalitás körül.

2. A BLM-őrület már elérte a tradicionálisan fehér sportnak számító autósportot is. Abban, hogy a sportág alfájának-ómegájának számító Forma-1-be is beférkőzött a „rasszizmus elleni harc”, bizonyára oroszlánrésze van a mezőny egyetlen egy néger pilótájának, a „brit” Lewis Hamiltonnak, aki a BLM nevében kívánja térdepeltetni az egész F1-et. A Mercedes-istálló pedig (ahol „véletlenül” pont a néger is versenyzik) az összes autóját feketére festi , hogy így „tiltakozzanak a rasszizmus ellen és harcoljanak a sokszínűségért”. A Mercedes azt is sérelmezi, hogy munkavállalóik 3 százaléka tartozik a „kisebbségi etnikai csoportba”. Az már persze nem jutott eszükbe, hogy elképzelhető, hogy pont ezért sikeres a cég, de mindegy is. Az autókra felkerült az „End Racism”, vagyis az „Elég a rasszizmusból” felirat is, hogy biztosan mindenki tisztában legyen vele, miért feketék a versenyautók. A tervezett letérdelés végül vasárnap délután meg is történt, 6 pilóta ezt megtagadta , igaz, hogy az „End Racism” feliratú pólót ők is felvették.