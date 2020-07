Extra :: 2020. július 9. 14:56 ::

Az Afrika-hadtest, II. rész: a járművek álcázása

A hadviselés egyik elterjedt módszere az álcázás. Az Afrika-hadtest ezen a téren jelentősen különböző módszereket volt kénytelen alkalmazni az európaitól eltérő éghajlat miatt, ami miatt jelentős önálló irodalma is van ennek a területnek.



Amikor a német erők 1941 februárjában megérkeztek Afrikába, akkor még nem volt trópusi védőfestésük. Ezért '41 elején számos német jármű Dunkelgrau színnel ment csatába.



Német lövészpáncélos, amire rárakodott csata közben sivatagi por, 1941 eleje

Legelőször úgy álcázták a járműveket, hogy homokot kevertek össze vízzel, és az ebből képződő sarat rákenték a járművekre. Ez a száradás után nagyon hatásos álcázássá vált, bár nem volt túl tartós.



Páncélautó sárral álcázva, 1941



Zöld színű német harckocsi. 1941-ben előfordultak ilyen színű német harckocsik a sivatagban, általában akkor, amikor nem tudtak más színű festéket szerezni

Már 1941-ben bevezették a hivatalos alakmásító festést az Afrika-hadtest járműveire. Viszont gyakran zsákmányolt és olasz festéket is használtak



Homokszínű német harckocsi



Német páncélvadász, 1942

A festékhiány miatt még 1942-ben is előfordultak szürke járművek a német oldalon. Viszont az is igaz, hogy központi utasítás alapján a szürkét 1942-ben ismét elfogadhatóvá tették, és nem is volt hatástalan védőfestés a sivatagban



Német harckocsi, 1942. A szürke védőfestésre jelentős mennyiségű por került



Német önjáró löveg Afrikában, 1942



Tigris harckocsi Tunéziában, 1943

Egyesek csak legendának tartják, de a rendelkezésre álló források szerint valóban voltak zöld Tigrisek Tunéziában. '43 elején a német harckocsizók, amikor megérkeztek Tunéziába, azt tapasztalták, hogy az esőzések miatt kizöldült a növényzet. Ezért a Tigrisek egy részét zöldre festették. A történetnek van olyan verziója is, ami szerint a Tigrisek azért voltak zöldek, mert a németek éppen azt tudtak szerezni az olaszoktól.



Tigris harckocsi homokszínnel lefestve



Német páncélvadász Tunéziában, 1943



Német páncélos Tunéziában. 1942 folyamán a német erők áttértek a homokszín egy sötétebb árnyalatára, bár a korábbi festéket is használták a kifogyásig

(Olvasónktól)

Források:



- Kenneth M Jones: Focus on Armor Camouflage and Markings: Germany, North Afrika

- George R Bradford: armor camouflage and markings, North Africa, 1940-1943