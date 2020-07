Ismét jelentkezik heti rovatunk, az utolsó július havi válogatással. Ezúttal is volt miből szemezgetni, erős verseny alakult ki a progresszív erők zászlóshajónak számító hírei között. Lássuk őket!

3. Továbbra is zajlik az Egyesült Államok teljes átalakítása, ám úgy látszik, a politikai korrektség magát a kreativitást is kiöli az emberből, ami igazából érthető folyamat. Ahol már lassan minden „rasszistának”, vagy „kirekesztőnek” minősül, ott előbb-utóbb kreatív megoldásokból, ötletekből is hiány lesz. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a politikai korrektségnek esett áldozatul a Washington Redskins nevű amerikaifutball-csapat is. Ugyan nem vagyok otthon az NFL-ben (profi amerikafutball-liga), de ezt a csapatot még én is ismertem korábbról. A „Redskins” („Rézbőrűek”) elnevezés sokak szerint „sértő az indiánokra nézve”, ezért nyomás alá helyezték a csapatot (több, beszállítóként funkcionáló multi segítségével), akik végül a névváltoztatás mellett döntöttek . Az új, egyelőre csak ideiglenes név (ki tudja meddig) a „roppant eredeti” Washington Football Team (Washington Futballcsapat) lett. Szerintem nem kell sportszakértőnek lenni ahhoz, mekkora kreativitás szorult a névváltásba. Mindenesetre legalább jól tükrözi a szép új világ jellegtelenségét, értéksemleges posványát, izzadtságszagú szürkeségét.

2. Ha már sport, akkor ideje ismét elkalandozni kicsit a virtuális világba, ezen belül is a sportjátékok világába. Ahogy a „való életben”, természetesen a virtuális térben is a foci az, amely leginkább megmozgatja a játszani vágyókat. Tucatnyi játék közül válogathatunk, olvasónk pedig küldött egy igazán remek videót , amelyben az egyébként kiválóra sikeredett eFootbal Pro Evolution Soccer 2020 című videojáték egy meccsét követhetjük nyomon. Ez idáig a történet nem is lenne érdekes, ám rögtön a videó elején a Harmadik Birodalom horogkeresztes zászlaja tárul elénk. Ennek oka, hogy a Pro Evolution Soccer keretein belül úgynevezett „elképzelt” meccseket is játszhatunk. Láthatjuk, hogy a hitleri Németország Ausztria ellen focizik, méghozzá '38-ban, ami az Anschluss (1938 márciusa) miatt elég furcsán hangzik. Illetve mégsem! Ugyan az Ostmark hazatérte után nem sokkal az osztrák válogatott focistáit is a birodalmi válogatottba integrálták (Ausztria értelemszerűen nem vehetett részt az 1938-as foci-vb-n, ahova egyébként kijutott), ennek ellenére 1938. április 3-án (tehát a visszacsatolás után) rendeztek egy Németország-Ausztria mérkőzést a bécsi Práterben (amit egyébként Ausztria nyert meg), így a „képzelt” meccs valójában történelmi meccs is. Reméljük, a „haladók” érzékenységét nem sértik majd túlzottan az olyan „rasszista” dolgok, mint a (virtuális) történelmi zászlók, mindenesetre én azon a véleményen vagyok, hogy – tanulva a Redskins kálváriájából is – becsüljünk meg minden olyan pillanatot, amely nincs teljesen kifordítva vagy elferdítve. Egyébként videojáték-kedvelőként amúgy is nagy élmény volt egy ilyen remekül kidolgozott, érdekes meccset végignézni. Ezúton is köszönöm az anyagot kedves olvasónknak!