Extra :: 2020. október 7. 19:28 ::

Egy kis könyvajánló, ami igencsak próbára tenné a könyvdarálás elítélőinek "legendás" nyitottságát

Reklám





Azt tették, amit elvártak tőlük



Vannak olyan II. világháborús német katonai szervezetek, amelyek nevének leírásakor egyes rendszerek akár le is tilthatják a neten a felhasználót. A múltat azonban nem lehet meg nem történtnek tekinteni, s a hőstettek akkor is hőstettek maradnak, ha nem is mindenki emlékszik rájuk szívesen. Ebben a kötetben magasan kitüntetett német katonák hőstetteiről kapunk hiteles válogatást.

A Vaskereszt nevű német katonai kitüntetés jellemzője volt, hogy az adományozását harctéri szolgálatban elért hősies magatartáshoz kötötték. Több fokozata volt, a másod és első osztályú kategórián kívül a kiemelkedetten bátor katonai harctéri teljesítményért a kitüntetett lovagkeresztessé vált. A Vaskereszt Lovagkeresztesei között is voltak fokozatok – szám szerint öt – ezeket többszörös rendkívüli harctéri érdemekért adományozták. Érdekesség, hogy a II. világháború alatt a legmagasabb Lovagkereszt fokozatot – Lovagkereszt arany tölgyfalombokkal, kardokkal és gyémántokkal – mindössze egyetlen katonának, Hans-Ulrich Rudel pilótának adományozták.

Azért tartottuk szükségesnek ezt a rövid történeti áttekintést közölni, hiszen a Sikora László szerkesztésében megjelent kötetben, a 2. „Das Reich” SS-páncéloshadosztályban szolgált Lovagkereszt birtokosokról olvashatunk. Szám szerint hatvanhárom olyan Waffen-SS katonáról, akik bizonyíthatóan megkapták a kitüntetést és közel tíz olyanról, akiknél ez felmerült, de nem igazolható.

Az egyes leírásokat olvasgatva nem csak izgalmakban lehet része az olvasónak, de szinte filozofikus kérdések is felvetődhetnek benne. Meg lehet-e egy katona hőstettét annak alapján ítélni, hogy melyik oldalon, milyen zászlók alatt és eszmékért harcolt, vajon kevésbé tekinthető-e idolnak az, aki minden erejével egy ma már elbukott birodalom katonájaként küzdött, sokszor egészen a végsőkig?

Ez a kötet azonban természetesen mentes a politikai felhangoktól, így a fent megfogalmazott kérdésre sem találunk benne választ rá. De ha vannak kalandos élettörténetek, filmbe, regénybe illő katonai kalandok, akkor a lovagkeresztesekkel megtörtént harctéri hőstettek minden bizonnyal ebbe a kategóriába tartoznak. Sokszor volt szükségük a bátorságukra, elszántságukra, fanatizmusukra, de szinte minden esetben a szerencse is melléjük szegődött harci tevékenységeik során. Aki szereti, a háborús történeteket az ebben a kötetben biztosan jócskán talál kedvére valót, s ráadásul ezek nem a fantázia szüleményei, hanem olyan megtörtént események, amelyek a II. világháború öldöklő frontvonalain történtek meg 1940-45 között.

Olvasnivalónak lenyűgöző, történelmileg hiteles, szerkezetileg áttekinthető, stílusában gördülékeny. S ugyan mi másra is vágyhatnánk, ebben a mára kicsit értékválságba zuhant világunkban.

Tölgyesi Tibor

Sikora László

A Waffen-SS Lovagkereszt birtokosai 1940-45

2. „Das Reich” SS-páncéloshadosztály

Miskolc 2020. magánkiadás

Ára: 6990 Ft

Ez vegytiszta hadtörténelem

Az a katona, aki a harcmezőn hősiesen vesz részt a küzdelmekben, az nem csak a saját feletteseinek, de még az ellenségnek is méltán kiérdemli az elismerését. Ezt az elismerést megadhatja számukra a késő utókor is oly módon, hogy tettüket, életüket könyv formájában a mai olvasók elé tárja. S ha sikerül elvonatkoztatni politikától, világnézettől, eszméktől és világuralmi tervektől – s attól is függetlenítve magunkat, hogy mai szemmel tekintve jónak vagy rossznak tartott oldalon küzdöttek – akkor megmaradhat az a reális értékelés, ami minden egykori hősnek kijárna.

Ebben a kötetben több mint ötven olyan kitüntetett katonáról olvashatunk, akik egykor kimagasló teljesítményt nyújtottak a II. világháború poklában. Mindannyian a I „Leibstandarte SS Adolf Hitler” SS-páncéloshaosztály katonájaként harcoltak, s bátorságukért, hősiességükét, kitartásukért és helytállásukért az egyik legmagasabb német katonai kitüntetést a vaskereszt lovagkeresztjét érdemelték ki.

Abban az időben egy ilyen katonai kitüntetés felterjesztéséhez, odaítéléséhez több parancsnok támogató ajánlása, illetve a harccselekmény pontos leírása is szükséges volt. Ennek köszönhetően ezek a leírások a levéltári anyagokból, majd a nagyközönség számára is elérhető történészi szakmunkákból ma már összegyűjthetők és hitelesen megjeleníthetők.

Ezek segítségével, aprólékos kutatómunkával Sikora László is rendkívül érdekes kötetet állított össze, mely a több mint félszáz katona életrajzát tartalmazza. Természetesen ebben a biográfiában a legnagyobb részletességet a háborús éveket tárgyalja, illetve azt a momentumot, aminek következtében ezen katonák a nyakukba akaszthatták ezt a magas német kitüntetést. Mivel a II. világháború befejezése óta már közel 75 év telt el, mindenki egyformán teljes körű bemutatása annak ellenére sem volt lehetséges, hogy a kötet szerkesztője megtett mindent ennek érdekében. A z életrajzok minden esetben az illető személy katonai kitüntetéseinek felsorolásával zárulnak.

A kötetben az életrajzok után az SS-ben használt rendfokozatok összehasonlítását is megtaláljuk – táblázatos formában – a német katonai, német rendvédelmi erők illetve s korabeli magyar katonai megfelelőivel . A könyv zárásként egy részletes forrásjegyzéket is tartalmaz a könyvbeli adatok és a közölt képek eredetéről.

Tölgyesi Tibor

Sikora László

A Waffen-SS lovagkereszt birtokosai 1940-45

I. Leibstandarte

Magánkiadás – Miskolc 2019

Ára: 5990 Ft

(Programguru.hu)