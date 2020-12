Interjút adott a katalán La Vanguardiának az a 29 éves doktori hallgató, akinek brüsszeli orgiáján a rendőrök elfogták Szájer József fideszes EP-képviselőt.

David Manzheley a videóinterjújában elmondta: rendszeresen szervez a múlt péntekihez hasonló partikat, amelyek a járvány előtt sokkal nagyobbak is voltak, akár száz résztvevő is megjelent egy-egy alkalommal. A járvány alatt a korlátozások miatt nem szervezett ilyen szexuális összejöveteleket, sőt: csak olyanok mehettek a legutóbbi szexbuliba, akik már átestek a koronavíruson.

Manzheley úgy véli, egy másik szexpartikat szervező versenytársa hívta rájuk a rendőröket, akik kiérkezésükkor erőszakosan léptek fel a jelenlévőkkel szemben, és vulgáris szavakkal illették az éppen fajtalankodó résztvevőket. Manzheley azt is hozzátette, hogy a rajtaütést "homofób rendőrök követték el", és ez "támadás volt a brüsszeli LMBT-közösség ellen".

"Tulajdonképpen az én partimat felhasználva támadták a homoszexuális közösséget. Az LGBT-emberekre támadtak ezzel, itt Brüsszelben" – tette hozzá.

A kérdésre, hogy Szájer visszatérő vendég volt-e, azt mondta, hogy a politikus most először vett részt partiján.

(24.hu nyomán)

Frissítés: Gyurcsány is védelmébe vette Józsit:



Fb-bejegyzésében magyarázza el, hogy a 25 fős drogos gangbang-parti jelenti a szeretetet:



Egy fickó. Szeret. Vágyai vannak. Aztán van valami, ami körülveszi. Pártnak hívják. Együtt kezdték. Egy jobb világot akartak, akkor talán még őszintén. Hittek igazukban. Hatalom kellett, hogy megcsinálják. És a nép akarata.

Aztán mentek a nép akaratával, akkor is, ha a nép -bármit is jelentsen ez - legalantasabb ösztönei bugyogtak fel. Már csak a népszerűség számított.

Ember. Mint mi. A férfias társaság, - hívjuk Fidesznek - fontosabb volt neki, mint saját élete. Hazudott. Mindenkinek. Feleségének (talán), gyerekének, párttársainak, nekünk, önmagának. Mert fontosabb volt az a valami (párt, hatalom, eszme?), a látszat, a lojalitás, mint saját élete.

Nem mentem. De nem tagadom: védeni szeretném. Eltévedt ember. És sokan kószálnak hozzá hasonlóan.

Ne bántsátok! Rossz kompromisszumot kötött. Mint sokan.

Nem vele van a baj. Hanem a rendszerrel. Ami ezt csinálja az övéivel is. Ahol elvárás, hogy évtizedeken át hazudj, és akkor maradhatsz köztünk. És mi van, ha megdől a hazugság?

Tegnap megszólalt Orbán és ezt mondta: "amit Szájer József képviselőtársunk tett, az a mi politikai közösségünk értékrendjébe nem fér bele"

Értitek? Nem fér bele. Az értékrendjükbe. A hazugság az simán. Mert Orbán is tudta, hogy embere hazudik. Hogy becsapja önmagát es mindenkit. Az belefért. Hazudni lehet, lebukni nem.

És hol van most a miniszterelnök harcias kiállása az övéiért, sehol egy háborús hasonlat, sehol egy "Józsi a régi bajtársam" kiállás?

Átkozottak. A rendszerükkel együtt. Nem ilyen Magyarországot szeretnék.

Engedjük egymást szeretni!