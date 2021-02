Extra, Videók :: 2021. február 12. 11:06 ::

Egy 130 kilós, tetovált amerikai pankrátor is eldöntötte, hogy "nővé változik"

Tyler Reksszel, azaz most már Gabbival készített interjút az egyik amerikai tévé alávaló műsorvezetője, aki végig arról áradozott, milyen csodálatos és példamutató dolog ez.



A beszélgetésből megtudjuk, hogy a parókás nyomorultnak a feleségével jobb a viszonya, mint valaha (hát persze...), igaz, a nemi életük megszűnt, de ő nagyon rendes, és elfogadja, hogy a neje nem vonzódik a nőkhöz.

Ráadásul van egy kilencéves kislánya is. Korábban akkor öltözött be nőnek, amíg ő aludt, de most már neki is elmondta, és így igazán büszke lehet az apucikájára...