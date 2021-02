Heti rovatunk keretében ezúttal ékszerreklámot nézegetünk, szót ejtünk egy youtuber ostobaságáról és kitekintőt teszünk az idei Super Bowl eseményeire is. Vágjunk bele!

3. Az ékszereket értékesítő Pandora már novemberben is kiérdemelte , hogy helyet kapjon a Heti progresszióban, akkor a karácsonyi reklámjukkal sikerült ezt elérniük. Valentin-nap alkalmából ismét megmutatták, hogyan kell mesterien rasszkeveredést sugallni, természetesen kizárólag a fehérek kárára. Ha megfigyeli a kedves olvasó, az egy percben látható 4 pár közül lényegében egyetlen egy nincs: tiszta fehér, ahol mindkét fél fehér bőrszínnel rendelkezik.

Nekünk persze feltűnik, azonban a kevésbé éber embertársaink gondolatvilágát kiválóan lehet alakítani és befolyásolni ilyen és ehhez hasonló finom, alattomos módszerekkel. Mondjuk, próbáljunk optimisták maradni és vegyük észre a jót is: legalább homoszexuális „párokat” nem mutogattak.

A különböző, erre alkalmas platformokon lényegében bárki gyárthat tartalmat, aki erre időt, energiát és kedvet érez, ha pedig befut az illető, remekül meg is lehet élni belőle. Persze törvényszerű, hogy ahol bárki megjelenhet, ott sok lesz a rossz példát mutató idióta is, a politikai korrektség átkáról nem is beszélve