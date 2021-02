Publicisztika :: 2021. február 13. 19:50 ::

Keresd a "nácit"!

Noha a "nácivadász" Simon Wiesenthal Központ szellemi atyja és névadója már több mint egy évtizede leszállt a pokol legmélyebb bugyrába, a szellemi és politikai örökösei végül csak megteremtették – átmenetileg legalábbis – azt a világot, amiről mindig is álmodoztak. A politikailag korrekt social media által leuralt "fejlett civilizációnk" valóságos boszorkányüldözést alkalmaz mindenki ellen, aki egy kicsit is eltérően gondolkodik, mint az általuk képviselt fősodor. A közellenséggé váláshoz egyébként már egyáltalán nem szükséges valódi nemzetiszocialistának lenni, s szépen lassan eljutunk oda, hogy minden "bűnös" egyforma elbírálás alá esik. Ebben – ahogy majdnem minden rosszban – paradox módon mégis van valami jó. Akik korábban lelkesen ítélték el a "nácikat", de nem tartoztak a balliberális haladókhoz sem, most legalább megtapasztalják, milyen a valódi elnyomás, amelyet nemzetiszocialista, szélsőjobboldali csoportok, személyek ÉVTIZEDEK óta elszenvednek. Az 1945 óta tartó lelki-szellemi megtörés, amely egyszersmind Európa lelkét is meg akarta, s végül meg is törte, hosszú évtizedek kemény és kitartó munkája volt. Noha a második világháborút a tengelyhatalmak elvesztették, a fegyverletétel nem jelentett egyet azzal, hogy az általuk megtestesített világnézet és az azt képviselők egy csapásra, mindannyian eltűntek a föld színéről. Európa szabadságharca elbukott, a vezetőit pedig "lefejezték", de az ebben a szellemiségben szocializálódó, magas emberi minőség talaján álló személyek még évtizedekig képesek voltak élesztgetni a lángot és továbbadni tudásukat.



Ők is a "nácikat keresték". Látható az eredménye

Ezzel természetesen a szellemi kútmérgezők is tisztában voltak, a ’68-as lázadások zsidói is tudták, hogy terveik nem egyik napról, de nem is egyik évről a másikra fognak megvalósulni. Ami nem ment annak idején nyílt erőszakkal (Tanácsköztársaság és hasonlók), ami nem ment tartósan a szovjet szuronyok oltalma alatt, az végül sikerült a társadalom, a társadalmi normák teljes átalakításával, jobban mondva teljes felforgatásával. Ha egy elvontabb példával akarnám szemléltetni, akkor ezt mondanám: az egyenes, erős gerincet nagyon nehéz megtörni, sokkal könnyebb, ha nyílt konfrontáció helyett inkább csontrák zabálja fel a tartóoszlopként funkcionáló csontokat, így idővel magától összeomlik az egész. A frankfurti iskola zsidó társadalomtudósai és lelkes csatlósaik is rákos sejteket csempésztek, csak ők éppen a társadalom bugyraiba, a "náciktól megtisztított" politikai fősodor teljes támogatásával, miközben a ’45 után formálódott, kiherélt, bűnbánó pofával hajlongó öregesen konzervatív áljobboldal mindenhez tapsolt és hozzájárult.

A társadalom átalakítása – mint írtuk – nem megy egyik percről a másikra, ez még azoknak is túl nagy falat, akik a káros hatásokat elindították. Az internet egyre fokozódó elterjedése és az ún. social media térhódítása viszont egyértelmű Jolly Jokernek bizonyult, hiszen amit korábban akár évekbe telt populárisabbá tenni, azt most már pár nap alatt is meg lehet ismertetni az egész világgal. Az, hogy vajon már eleve ezzel a szándékkal, alattomosan csempészték bele mindennapjainkba a Facebookot és társait, vagy időközben jött a "remek ötlet", érdekes és termékeny viták tárgya lehet (jelen sorok írója még emlékszik azokra az "aranyidőkre", amikor gond nélkül megoszthatta portálunk cikkeit, vagy éppen egy Archívum-számot), de az eddig ismert világnak egyértelműen a közösségi média adta meg a kegyelemdöfést. Jelenleg olyan szintű elnyomással állunk szemben – egyéni és társadalmi szinten is –, amelyet korábban még egyáltalán nem tapasztalt egyetlen generáció sem. Ennek ellenére egyáltalán nem gondolom, hogy idővel ne találnánk ezekre is megfelelő és hathatós válaszokat, ugyanis a puszta létünk forog kockán.

Ezek a gondolatébresztő sorokat egyébként egyetlen hír inspirálta, nevezetesen, hogy "nácik" bizony a neten is vannak, és új formáit keresik az érvényesülésnek. Az erről szóló, ügyeletes rettegést itt elolvashatja, akit érdekel, legalább letudható vele a napi kávéadag is. A játékstreaming (magyarra fordítva az internet erre alkalmas platformjain való játékközvetítés) egyébként valóban egyre népszerűbb a fiatalok körében, egy erre alkalmas streamer pedig valóban erős közösséget tud kialakítani, ha van hozzá érzéke, miközben még szép pénzeket is összehozhat vele. Persze a boszorkányüldözés ezzel párhuzamosan itt már sokkal hatékonyabb és gyorsabb. Letiltani, letörölni valakit csak pár kattintás, s ha a szolgáltatás üzemeltetője nem is feltétlenül akarná ezt megtenni (hiszen neki a "nácik" jelenléte is plusz bevételi forrást jelent), külső nyomásra, a hangos kisebbség ajvékolására, fenyegetések hatására előbb-utóbb úgyis megteszi. Így jutottunk el oda, hogy az Index firkásza szerint is rettegni kell "egy nácitól, aki ninjával játszik", miközben – hogy egyet mondjak a sok közül – Nyugat-Európa lassan belefullad a harmadik világból bevándoroltak mocskába és bűzébe.

A széles, társadalmi értelemben vett jövő és a populáris technikai vívmányok egyszerre teszik elképesztően nehézzé a valódi jobboldal túlélését, és kecsegtetnek új lehetőségekkel. Noha a politikai korrektség és a balliberális progresszió terrorja soha nem látott intenzitással és sebességgel csap le az üldözöttekre, soha az életben nem maradt fent egyetlen egy politikai berendezkedés sem örökre. Ha pedig eljön az idő, akkor egy szép napon mindenért revansot veszünk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info