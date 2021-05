Extra, Anyaország :: 2021. május 13. 15:00 ::

Lantos János a Hitgyüli-vezérnek: "miért nem alapít egy zsidó szektát?"

Nyílt levél Németh Sándornak, a Hit Gyülekezete vezető lelkészének

Tisztelt Németh Sándor Úr!

A napokban ismét lángra kapott az izraeli-palesztin konfliktus, mely tulajdonképpen évtizedek óta tart már, és jelen tudásunk szerint nem is lesz vége egyhamar. Ön ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, bátor lépésnek tartja a magyar kormány egyértelmű kiállását Izrael mellett, mely kiállást a magam részéről, illetőleg azt, hogy mi ebben a kérdésben állást foglaljunk, helytelenítek, de itt most nem ez a lényeg.



Miért olyan fontos egy másik vallás szimbóluma egy keresztény gyülekezet szeánszain? (fotó: akibic.hu)

Továbbá úgy fogalmazott, „mint keresztény, egyértelműen Izrael mellett foglal állást”. Ehhez a kijelentéshez egész egyszerűen nincs meg a kellő jogalapja. Az alábbiakban bizonyítani fogom, miért nincs.

Természetesen a szabad véleménynyilvánításhoz joga van, ha ön, mint Németh Sándor, valamely oknál fogva úgy látja, szót kell emelnie Izrael mellett, ám tegye, de nem így tett. Kifejezetten keresztény lelkészi mivoltára hivatkozott, tévesen azt sugallva, és talán sokakat meg is tévesztett ezzel, mintha ez a markáns és kritikátlan Izrael-párti alapállás a kereszténységből, a keresztény tanításból folyna. Ráadásul nem is indokolta meg, miért gondolja úgy, hogy ez a kereszténységből következne - ha ezt megkérdem öntől, gondolom az eddigi tapasztalatok alapján, maga a kérdésfelvetés is antiszemitizmus.

Mindenesetre a kijelentését határozottan cáfolnom kell, és azt gondolom, ezzel nem csak én vagyok így. Mert mit mondhatott volna keresztény lelkészi minőségében felelősségteljesen? Próbálok segíteni a magam szerény teológiai tudásából merítve.

Azt mondhatta volna, mint keresztény lelkész, imádkozik a Közel-Kelet békéjéért, az ott élők biztonságáért, és elítél minden oldali erőszakot. Mint ahogyan egyébként, ha visszaemlékszik, bármelyik Szentatya az elmúlt évtizedek folyamán a Katolikus Egyház nevében hasonló gondolatokat fogalmazott meg.

Uram bocsá’, még talán azt is hozzáfűzhette volna, mint keresztény lelkész mindezen túlmenően aggódik a Szentföldön élő keresztényekért is. De nyilvánvalóan ezt nem tehette, hiszen akkor ki kellett volna mondania, hogy számos keresztény akad a palesztinok között (a Gázai övezet 10%-a keresztény), akik szorítóban érzik magukat, és egyre növekszik az elvándorlás, és az egykor virágzó szentföldi keresztény közösségeket a megszűnés veszélye fenyegeti.

Nyilvánvalóan ön, mint „keresztény lelkész”, ezt nem mondhatta volna ki. De miért is nem?

Mert az ellenkezne a Hit Gyülekezete abszolút politikai alapú cionista, filoszemita beállítottságával, de ezen a ponton égetően fontos feltennem egy kérdést. Régóta foglalkoztat, és úgy látom, a Hit Gyülekezete valahogy nem igazán képes mit kezdeni Jézus Krisztussal. Azzal, hogy ki is ő (és nem volt) valójában.

Az világos, Jézus zsidó származásával tisztában vannak, természetesen tudom, az ószövetségi próféciák miatt is, az ember Jézusnak zsidó közegbe kellett születnie, Dávid leszármazottjának kellett lennie. Csakhogy a zsidó nép „kiválasztottsága” Jézus földi eljövetelekor beteljesítette hivatását, azaz, hogy őrizniük kellett a monoteizmust a pogány világban.

De a Messiás eljött, ám nem földi királyságot, zsidó politikai hatalmat és a rómaiak kiűzését ígérte, hanem mennyei királyságot. És ezt a korabeli zsidók nem értették, ahogy a maiak sem, ezért a különbség nem elhanyagolható a keresztény (bármely felekezete) és a zsidó vallás (bármely ága) között, előbbi szerint már eljött a Messiás, utóbbi szerint még nem. Ez áthidalhatatlan nézetkülönbség teológiai síkon.

De olybá’ tűnik számomra, ezt önök sem igazán értik.



Izrael Állam zászlaja is gyakorta feltűnik

Jézus, mint az élő Isten fia, természetesen valóságos emberi természettel (és így származással) bírt, ám mellette ugyanúgy bírta az isteni természetet is, így őt betuszkolni kizárólagos földi kategóriába lehetetlen vállalkozás. Valamiképpen mégis azt látjuk, hogy a Hit Gyülekezetének kereszténységképe erre a zsidó gyökérre hivatkozva legitimál, szolgaian elfogad, mit több, propagál miden pusztán világi, tehát zsidó politikai törekvést.

A kérdés sokkal inkább már csak az: miért nem alapít egy zsidó szektát? Sokkal egyenesebb és becsületesebb volna. Talán azért, mert Magyarországon azért potenciálisan összehasonlíthatatlanul több keresztény ember él, mint zsidó, akik összességében mégiscsak jövedelmezőbbek anyagilag? Én csak kérdezek…

Lantos János – Kuruc.info

