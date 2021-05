Extra, Videók :: 2021. május 16. 22:44 ::

Minneapolis: az utcai interjúk során a négerek felfedték, hogy a fehérek megölését fontolgatják

Az olvasónak onnan lehet ismerős Ami Horowitz neve, hogy 2017-ben Svédországba ment egy rövid dokumentumfilmet készíteni arról, hogy a migrációnak milyen negatív hatása van az országra.

2021 áprilisában Minneapolisba ment, hogy a George Floyd-emlékműnél megkérdezze az utca emberét az akkor még folyamatban lévő Derek Chauvin-perről, melyben a volt rendőrt George Floyd megölésével vádolták. Nos, az interjúk során a megszólaltatott négerekből egyre jobban előtört fehérellenes gyűlöletük.

A fordító megjegyzése

Azért, mert egy fekete fegyvertelen volt, még nem jelenti, hogy jogtalan volt az ellene irányuló fegyverhasználat. Ennek egy tipikus példája a 2014-es Michael Brown-ügy, amikor is a szóban forgó néger testi erejét kihasználva, puszta kézzel rátámadt a vele szemben intézkedő Darren Wilson fehér rendőrre, hogy elvegye a pisztolyát, de végül a rendőrnek sikerült őt lelőnie.

Ha a kopasz néger nő állítása igaz lenne, azaz az USA-ban tényleg többségben lennének a fehér felsőbbrendűség hívei, akkor a néger Obama nem lehetett volna elnök. Nem lennének magas beosztású négerek a politikában, az igazságszolgáltatásban, a haderőben, a rendvédelemben, az oktatásban és az üzleti szférában. Nem lenne affirmative action (megerősítő cselekvés), azaz négerkvóta a munkahelyeken és az egyetemeken. Végül, de nem utolsósorban ez a néger nő se merné jártatni a száját, mert tudná, hogy nyílt fehérellenes kijelentései után a rendőrök vagy a fehér átlagemberek büntetlenül felköthetnék az első fára. Ő az elkényeztetett néger tipikus példája, aki jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon.

Egyébként van megoldás arra, ha a négerek rosszul érzik magukat az USA-ban: a XIX. században Libériát éppen azért alapították, hogy a felszabadított rabszolgáknak és utódaiknak legyen hova hazamenniük, tehát most nem kell mást tenniük, csak venniük kell egy egyirányú jegyet és fel kell szállniuk a repülőre. Ezenkívül ott van Ghána, valamint számtalan más, a Szaharától délre lévő ország, ahol otthon érezhetik magukat

Aki beszél angolul, természetesen rögtön mehet a lenti videóhoz. Aki nem, az a felvétel egyes szakaszait és a fordítást itt találja.

0:00

[Felirat]

Ami Horowitz rövidfilmje

0:02

Ami Horowitz (A.H.): „Ami Horowitz vagyok. Visszatértem Minneapolisba. A feszültség magasra hág, a város mindjárt szét fog robbanni. Azért vagyok itt, hogy rájöjjek: mi az ördög folyik?”

0:17

[Felirat]

Ami Horowitz elszabadul

0:20

A.H.: „Ha Chauvint nem ítélik el gyilkosságért, gondolja, hogy az egész város le fog égni?”

Néger férfi „Black Panther” filmes pólóban (Fekete P.): „Igen. Az emberek közül néhányan, akik fosztogatnak, csak cuccot semmisítenek meg. Nem igazán visznek el semmit, csak mérgesek.”

A.H.: „Amiről ön úgy gondolja, hogy ez tisztességes?”

Fekete P.: „Igen. Nem tudják, hogy másként hogyan vezessék le az érzéseiket, így aztán az dühvé változik, és elkezdik a cuccok szétszaggatását.”

0:40

A.H.: ”Erkölcsileg elítélné azokat az embereket, akik azt mondják, hogy ’le akarjuk égetni a várost’?”

Mohawkfrizurás néger nő (Mhwk): ”Abszolút nem! Ez nem feltétlenül olyasmi, amit végül is én magam megtennék, de fekete emberként megértem azt a dühöt.”

0:51

A.H.: „Ön azt nem tenné?”

Fekete P.: „Nem.”

A.H.: „Támogatja azt, amiért azt megtennék?”

Fekete P.: „Igen.”

A.H.: „Oké [értem].”

0:57

Néger nő „The Marathon” pólóban (Marathonos): „Égessék le az egész várost! Mit számít az?”

1:00

Fejkendős néger nő (Fejkendős): „Azt mondom, hogy égessék le a várost, érti? Így aztán ők láthatják, hogy mi itt vagyunk. Folytassák a mozgalmat.”

1:04

A.H.: „Gondolja, hogy a város le fog égni?”

Kopasz néger nő (Kopasz): „Igen, abszolút.”

A.H.: „Ez nem is kérdés?”

Kopasz: „Nem. És az lenne a problémáink közül a legkisebb.”

1:13

A.H.: „Az egész város leégetésével meg fogjuk őket leckéztetni?”

Fejkendős: „Őszintén úgy gondolom, hogy én teljességgel a leégetés pártján állok.”

1:18

A.H.: „Teljesen fel kellene számolnunk az igazságszolgáltatási rendszert?”

Kopasz: „Teljesen fel kellene számolnunk? Hmmm… Előrukkolok és nyílegyenes választ adok önnek: igen!”

1:27

A.H: „Az igazságszolgáltatási rendszert ki kellene radírozni?”

Mhwk: „Hmmm, igen!”

1:30

A.H.: „Mivel tudjuk, hogy Chauvin mit tett George Floyddal, mellőznünk kellene a tárgyalást? Nem fogunk tárgyalást tartani.”

Fekete P.: „Igen.”

A.H.: „Most rögtön ítéljük el.”

Fekete P.: „Igen.”

1:37

Fejkendős: „Nem is kellene, hogy tárgyalás legyen: úgy, ahogy van, el kellene ítélni.”

1:40

A.H.: „Ha felmentenék, ön támogatná a felette való utcai igazságszolgáltatást [lincselést]?”

Fekete P.: „Igen.”

1:45

Kopasz: „Már régen a farkasok elé kellett volna vetnetek őt.”

1:48

A.H.: „A múlt évben a zsaruk hány fegyvertelen fekete embert öltek meg? Van erről elképzelésük?”

Marathonos: „Száznál többet? Csak Minnesotában?”

A.H.: „Nem, országszerte.”

Marathonos: „Ó, ezreket!”

A.H.: „Fegyvertelen fekete embert?”

Marathonos: „Ezreket!”

[Felirat]

2020-as év: a rendőrség 18 fegyvertelen fekete embert ölt meg.

1:58

Néger nő tarkabarka pólóban (Tarkabarka): „Úgy tűnik, hogy megpróbáljátok eltörölni a mi, szóval… megsemmisíteni az egész fajt, szóval… tudja, az afrikai-amerikai fajt.”

2:05

A.H.: „Ön ezt népirtásnak tartaná? Az egy egész nép kiradírozása.”

Kopasz: „Ez jó kérdés, és most hogy ezzel szembesültem, előrukkolok és azt mondom, hogy igen!”

2:12

A.H.: „A népirtás azt jelenti, hogy például egy fajt célba vesznek annak megsemmisítése végett. Önök úgy gondolják, hogy ez az, amit ők tesznek?”

Marathonos: „Népirtást bárki ellen, aki nem fehér.”

[Tarkabarka bólogat]

2:19

A.H.: „Ami történik, azt népirtásnak nevezné?”

Mhwk: „Igen, úgy gondolom, hogy erre ez az egyik szó.”

2:24

A.H.: „Egy népirtás?”

Fejkendős: „Igen, a leghatározottabban!”

2:26

A.H. „Egy népirtás?”

Fekete P.: „Igen!”

2:27

A.H.: „[Szükségünk van] egy másik polgárháborúra ebben az országban azért, hogy valódi igazságosság legyen közöttünk?”

Fejkendős: „Ha ez az, ami szükséges, akkor meg kell tennünk.”

2:32

A.H.: „Szükségünk van most egy másik polgárháborúra?”

Tarkabarka: „Ha ez az, ami szükséges, akkor úgy hiszem, hogy igen. Ha ez az, ami szükséges lesz, hogy mindent helyrebillentsünk azért, hogy minden egyenlő legyen, legalább is egyenlően jusson számunkra az igazságosságból, akkor úgy hiszem, hogy igen.”

2:44

Kopasz: „Be fog következni [a polgárháború]? Valószínűleg.”

A.H.: „Ennek az országnak hány százaléka a fehér felsőbbrendűség híve?

Kopasz: „Azt mondanám, hogy az ország többsége. Nem tudok önnek számot megadni, de, szóval…”

A.H.: „Azt mondaná, hogy az ország többsége?”

Kopasz: „Igen.”

A.H.: „Egyszerűen csak össze kellene gyűjtenünk a fehér felsőbbrendűség minden hívét és utcai igazságszolgáltatást kellene végrehajtanunk?”

Kopasz: „Ez ideális lenne! Ismétlem, nem fogok olyasmit mondani, amivel közvetlenül bűncselekménnyel vádolnám meg magam, de azt mondanám, hogy az jó ötlet lenne.”

3:05

Marathonos: „Nem akarom azt mondani, hogy el kell kezdenünk az egész fehér népség megölését, de, szóval…”

A.H.: „De?”

Marathonos: „Talán meg kell, hogy érezzék a fájdalmat és a bántást.”

Tarkabarka: „Érezzétek meg ugyanazt a dolgot, amit mi érzünk. Érezzétek meg a bántást, amit kibocsátotok, kapjátok azt vissza. És lássátok, hogy az milyen érzés.”

Marathonos: „Tehát talán igenis meg kell, hogy érezzék azt a fájdalmat, amit mi évek óta érzünk.”

3:24

A.H.: „Békét és szeretetet.”

Kopasz: „Viszont önnek is.”

3:26

A.H.: „Békét és szeretetet.”

Fejkendős: „Igen, viszont önnek is. Köszönöm.”

