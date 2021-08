Extra :: 2021. augusztus 7. 13:56 ::

A T-72-es néhány technikai jellemzője és az iraki katasztrófa

A T-72-es az egyik legnagyobb számban gyártott szovjet-orosz harckocsi. Számos különböző verziót gyártottak, melyek több konfliktusban is részt vettek. A típusra rányomta a bélyegét az iraki háború, ami az iraki hadsereg számára katasztrofálisan végződött. Most a típus néhány jellemzőjét és az iraki vereség okait mutatjuk be.

A fejlesztés körülményei

A hidegháború idején általában az volt a szovjet harckocsifejlesztés rendszere, hogy egyszerre két típust fejlesztettek és gyártottak párhuzamosan. A fejlettebb típust az elitegységeknek szánták, míg az olcsóbbat tömeggyártották.

A 60-as években megjelent T-64 a magasabb harcértékkel rendelkező típus volt. Több innovációt is tartalmazott, de túl drágának bizonyult. Ezért kifejlesztettek egy olcsóbb típust, a T-72-est.



A T-72-es első prototípusa

Szovjet fölény a 70-es években: 125 mm-es harckocsiágyúk

Egyes vélemények szerint a hidegháború nagy részében a szovjet harckocsik egyszerre voltak mennyiségi és minőségi fölényben. Ez nem teljesen alaptalan kijelentés, és az egyik példája a 125 mm-es harckocsiágyú.

A 70-es években a NATO tankjai még nagy részben 105 mm-es, huzagolt csövű ágyúkkal voltak felszerelve. Ezzel szemben az oroszok a T-72 harckocsikat már 125 mm-es, sima csövű ágyúkkal gyártották.

A szovjet harckocsilőszer ugyan nem volt a hidegháború folyamán a legfejlettebb, de a 70-es években az orosz 125 mm-es harckocsiágyúk minden NATO-harckocsit gond nélkül ki tudtak lőni.

Kvarcüvegbetétes páncél

A T-72 legelső verzióin a lövegtornyot még hagyományosnak mondható, öntéses acélpáncéllal látták el. 1977-től kezdve viszont az újabb verziók már fejlesztett páncélzatot kaptak, ami 77-től 84-ig a kvarcüvegbetétes páncél volt.

A kvarcüvegbetétes páncél innovációja a kvarcüvegbetét volt, amit magas hőmérsékleten gyártottak. Az így kapott kvarcüvegbetét köré öntötték az acélt. Ez a páncél a tömegéhez képest hatásosabb volt, mint a tisztán acélból készült páncél. Emellett az öntés egy produktív gyártási eljárás.



A kvarcbetétes páncél metszete

Az oroszok a saját alakulataik számára 77-től 84-ig gyártották ezzel a páncélzattal a T-72-eseket. Ekkoriban valószínűleg védelmet nyújtott volna a korabeli NATO-harckocsiágyúk ellen.

Viszont a 80-as évek folyamán megjelentek az újabb generációhoz tartozó NATO-harckocsik, amik már 120 mm-es ágyúkat kaptak. Ez ellen a T-72A kvarcüvegbetétes páncélzata már nem nyújtott védelmet.

Ez azért jelentős tényező, mivel a szovjetek ugyan '84-től kezdve fejlettebb páncélzatot használtak, de exportra még továbbra is kvarcüvegbetétes páncélzattal látták el a T-72M1 harckocsikat. Ilyeneket kaptak az irakiak is.

Csehszlovák és lengyel licencgyártás

A T-72-essel a szovjet vezetés azt szándékozta tenni, hogy ellátják velük a Varsói Szerződés államainak haderőit. Ezért a hidegháború folyamán Csehszlovákiával és Lengyelországgal szerződések születtek a licencgyártásról.

A csehszlovákok és a lengyelek a gyengített minőségű T-72M-et gyártották. Ez a verzió alapvetően megegyezett a T-72-es alapverziójával, de gyengített páncélzattal látták el.



A licencgyártott T-72M-verzió

A csehek és a lengyelek a saját verzióikat a Varsói Szerződés államai mellett azon kívülre is gyártották. Például jelentős számban kerültek az iraki hadsereghez a '80-as években. A '80-as években a csehszlovák és a lengyel T-72-export meghaladta az 1700 darabot.

Az iraki katasztrófa

Az egyik háború, ami rányomta a bélyegét a szovjet-orosz haditechnika megítélésére, az 1991-es öbölháború volt. Ez a konfliktus a szovjet fegyverekkel felszerelt iraki sereg számára katasztrofális eredményű volt.

Ennek több oka is volt. Egyrészt a szovjetek exportra gyengébb minőségű harckocsikat gyártottak, mint amivel a saját alakulataikat látták el. Az exportra készített T-72M1 harckocsik páncélzata nem volt a legfejlettebb elérhető technológia.



Iraki T-72M1-es, 1991

Másrészt, ami még jelentősebb tényező, hogy a T-72, T-72M és T-72M1 harckocsikkal felszerelt irakiak gyengébb minőségű optikával rendelkeztek. A hőképalkotókkal felszerelt amerikai harckocsik szinte mindig előbb találták el az irakiakat, mint fordítva.

Továbbá a fejlettebb optika nem csak éjjel, hanem nappal is fölényt biztosított az amerikaiaknak. Az amerikai harckocsik hőképalkotója keresztüllátott a ködön és a csatatéri füstön.

Annak következtében, hogy az amerikai harckocsizók jobban láttak, az irakiak akkora hátrányban voltak, hogy kevesebb mint 10 alkalommal találtak el Abrams-harckocsikat az amerikai tankok homlokpáncélján. Ezzel szemben az amerikaiak több száz iraki tankot kilőttek. Az esetek jelentős részben az iraki harckocsizók nem is látták, hogy mi lőtte ki őket.

(Olvasónktól)

