A skót kormányzat döntése értelmében a skót kisgyerekek "nemet válthatnak" négyéves koruktól. Az új útmutatás szerint azokat a tanulókat, akik "nemet akarnak váltani", a tanároknak támogatniuk kell. A "transzneműséget" bemutató könyvek pedig iskolai tananyagként fognak megjelenni a minapi határozat értelmében...

Az új oktatási metódus értelmében a gyermekeknek a jövőben nem kell majd a szülők beleegyezését kérni a "nemváltoztatáshoz" – számol be a Daily Mail. Skócia kormánya mindemellett azt javasolja a tanároknak is, hogy támogassák a "nemet váltani" akaró tanulókat a döntésükben. A pedagógusokat egy útmutató is fogja segíteni a munkájukban.