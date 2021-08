Extra, Anyaország :: 2021. augusztus 14. 21:30 ::

Ezúttal egy vöröskeresztes megyei igazgató normalitáspárti megjegyzései miatt patakzottak a telexesek könnyei

Több, nyíltan melegellenes bejegyzés is szerepelt a Magyar Vöröskereszt Vas és Veszprém megyei igazgatójának közösségi oldalán. Miután rákérdeztünk a szervezetnél, hogy mindez mennyire egyeztethető össze a szellemiségükkel, a fideszes önkormányzati képviselőként is tevékenykedő Baráth Gábor átállította Facebook-oldalát, azt már csak ismerősei láthatják. A Magyar Vöröskereszt elhatárolódik a homofób bejegyzésektől, és semmilyen kirekesztő és megkülönböztető álláspontot nem tart elfogadhatónak – írja felháborodott cikkében a Telex, de annak persze örülnek, hogy szörnyülködhetnek egy fideszes „homofóbon”.

„Volt, amikor büntették a buziságot, aztán már csak ejnye-bejnye volt. Nos, én nem akarom megvárni, amíg kötelezővé teszik” – volt olvasható a Hofi Géza idézet Baráth oldalán, amit annyival kommentált, hogy

jól haladunk pedig.

Két hányós emoji közé szúrt szivárványzászlóval osztotta meg azt a hírt is, mely szerint az Egyesült Államok lehetővé akarja tenni, hogy a férfin és nőn kívül, harmadik nem is bekerülhessen az útlevelekbe. Egy másik bejegyzésben pedig egy nagymamának gratulált, aki szerint a gyerekekre is „megpróbálják ráerőltetni ezt a mocskot”.

Baráth Gábor 2019-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult az ajkai polgármester-választáson, de nem tudta legyőzni a város addigi vezetőjét, Schwartz Bélát, aki a Közösen Ajkáért Egyesület színeiben majdnem kétszer annyi szavazatot kapott, mint ő. Baráth jelenleg az ajkai képviselő-testület tagja a Fidesz-KDNP-frakció tagjaként.

A Vöröskereszt magyar nyelvű oldalán is olvasható a szervezet Nemzetközi Bizottságának hitvallása. Eszerint a Vöröskereszt „egy pártatlan, semleges és független szervezet, amelynek legfőbb küldetése, hogy védje a háborúk és belső konfliktusok áldozatainak életét és méltóságát, és számukra segítséget nyújtson”.

A Telex kérdésére a Magyar Vöröskereszt azt válaszolta: elhatárolódik a „homofób” bejegyzésektől, az ugyanis „Baráth Gábor magánvéleménye, nem a szervezet nézeteit tükrözi”. Hozzátették azt is, hogy „semmilyen kirekesztő és megkülönböztető álláspontot nem tartanak elfogadhatónak!”

„Időközben kollégánk a kérdéses posztjait törölte személyes közösségi médiaoldaláról, amelyen egyébként a szervezet semmilyen módon nem szerepelt”.

„A Magyar Vöröskereszt emlékeztetni fogja munkatársait az etikai kódexében és az alapelveiben foglaltakra és azok betartására” – írták.