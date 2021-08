Extra :: 2021. augusztus 29. 22:06 ::

Támad a Transznemű Történeti Hónap - Heti progresszió (XCV. rész)

Folytatódik Heti progresszió rovatunk az elmúlt hét újdonságaival és leghaladóbb híreivel. Lesz itt rasszista légkondi, Transznemű Történeti Hónap, de még összepisált lecsó is! Lássunk neki!

3. Korábban már beszéltünk róla, hogy a nyugati világban a Black History Month, vagyis a "fekete történelem hónapja" már létező dolog, ám aki esetleg aggódott volna, hogy a transzneműek kimaradnak a buliból, az megnyugodhat. San Franciscóban ugyanis Transznemű Történeti Hónapot fognak tartani minden augusztusban, hogy felhívják a figyelmet, mennyi munka van még a transzneműek jogegyenlőségének rögös útján. A Hónapot elismerő nyilatkozatot London Breed polgármester írta alá, több transznemű aktivista és politikus jelenlétében. Az időzítés pedig jelképes volt: 1966-ban ekkor volt a Compton's Cafeteriában lezajlott "felkelés", ami mi inkább aberrált zendülésnek nevezhetnénk. A zendülés a hely tulajdonosai, illetőleg a San Francisco-i rendőrség ellen irányult, akik rendszeresen "zaklatták az LMBTQ-vendégeket". A lázongókat fekete és latinó transzneműek és drag queenek vezették, igazán díszes társaság lehetett (persze egészen biztosan nem annyira díszes, mint az aláírós képen látható gusztustalanság). Volt meghívott, aki részt vett az 1966-os eseményekben és most is jelen volt a Transznemű Történeti Hónap ratifikálásánál. Igazán türelmes, veterán harcosról van szó, csak az ördög el ne vigye majd.

Gondolta volna a kedves olvasó? Ami laza 55 éve – nevetségesen kevés idő a történelemben – még aberrációnak számított, ami ellen a hivatalos is szervek felléptek, ma már államilag hitelesített ünnepnapot, sőt ünnephónapot is kap a rengeteg más kedvezmény mellett. Noha az Egyesült Államok történetében ez az első példa a Transznemű Történeti Hónapra, naiv az, aki azt hiszi, itt megáll a lobbi tevékenysége. Most kapott vérszemet csak igazán.

2. A légkondicionáló rasszista egy dolog ám! Fejti ki véleményét egy progresszív tiktoker. A fiatal lány nagyon egyenes és gyors karriert akarhat befutni, mert "miért légkondifüggők az amerikaiak" videójában csontig benyalt a progresszív lobbinak. A válasz természetesen a fehér felsőbbrendűség és a gyarmatosítás problematikája körül keresendő. Az ifjú szakértő emlékeztet, hogy az amerikaiak házai eleve rosszul vannak megépítve, s lássunk csodát, az indiánoknak nem volt szüksége légkondicionáló berendezésre, mert eleve úgy építették fel lakhelyüket, hogy természetes technikákat alkalmaztak a lehűtésükre. Szerinte, ha a gyarmatosítók "nem öltek volna meg mindenkit", akkor tanulhattak volna tőlük és ma nem lenne szükség légkondikra.

A lány kiemeli, hogy a modern építészet rossz, mert rengeteg erőforrást kell felhasználni a megfelelő működtetésükhöz, amíg a hagyományos jobb, mert nincs ilyenre szükség, s egyértelműen ezért jutottunk – jutottak – idáig, mert nem tanultak az őslakosoktól.

Nos, a rend kedvéért tegyük hozzá, hogy a modern építészet sokszor tényleg ezer sebből vérzik, a fenntarthatóságra pedig valóban több alternatívát kell kidolgozni, hiszen a jobb minőséggel, esetleg forradalmi megoldással például a rezsidíj is csökkenthető lenne, vagy éppenséggel a Földet is kevésbé terhelnénk túl. Ám a világ akarva-akaratlanul fejlődik technikailag, (át)alakul, így sajnos vagy nem sajnos, az évszázadokkal ezelőtti megoldásokhoz számos okból nem térhetünk már vissza. Ami viszont már erőltetett progresszív demagógia, az az, hogy a kialakult helyzetért a "fehér felsőbbrendűséget" kell okolni, főleg, hogy vélhetően a költség- és energiacsökkentő megoldásokat is fehérek fogják majd kidolgozni…

Az ifjú hölgy jobban járt volna, ha elsősorban másfelől közelíti meg a modern építészet problémáit, például, hogy progresszív elvtársai minden undorító épületeket tudnak tervezni "haladó építészet" címszóval. Összevethette volna például a Harmadik Birodalom műremekeivel, sokkal izgalmasabb anyag láthatott volna napvilágot belőle. Ha pedig végképp szorosan a témánál akar maradni, beszélhetett volna a káros környezeti hatásokról (amit például a túlzott légkondihasználat is okozhat), esetleg megoldási javaslatokról, vagy arról, egy-egy multinacionális vállalat mekkora oroszlánrészt játszik a Föld szennyezésében, az erőforrásokról nem is beszélve.

Dehát ezek csak hiú ábrándok!

1. Ne akarjon MSZP-sekkel bográcsozni a kedves olvasó! Ezt onnan tudom, hogy valami érdektelen vitán, ahol a jelenlegi kormánypárttól Kocsis Máté, az MSZP-től pedig Molnár Zsolt szórakozott egymással, végeláthatatlanul unalmas, politikailag korrekt szólamokat pengetve, volt egyetlen momentum, amely mélyen beleivódott az agyamba, mikor elolvastam . A beszélgetésen szóba került a gyermekvédelem is (az nyilván nem, hogy a törvényjavaslatot a Fidesz a Mi Hazánktól lopta el), ahol a "két pólus" szokás szerint egymásra licitált, hogy "ki védi jobban a gyermekeket". Mikor Molnár számára felhánytorgatták, hogy az MSZP nem támogatta a gyermekvédelmi törvényt, a politikus egy igen... hm... érdekes példával próbálta szemléltetni a dolog miértjét. A beszámoló szerint így szólt: "ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor a harcostársaimmal hatalmas nagy bográcsban lecsót főzünk és nagyon finom, de utána oda jön valaki és csak egy nagyon kicsit belepisil, akkor az egész egy pisivé válik."

Csak találgatni tudok a szöveg kontextusára, így vélhetően arra gondolt, hogy az alapvetően jó törvénnyel "sajnos megbélyegzik az LMBTQ-embereket" is, de igazából ez most sokadlagos. Sokkal inkább érdekes, vagy inkább felzaklató, hogy Molnár Zsolt bevallotta, hogy történt már hasonló az "MSZP-s harcostársakkal", ami kifejtésre nem illő dolgokra enged következtetni. Ez az a pont, amikor a lecsót még akkor is sajnálom, ha mint ételt, ki nem állhatom!

Jövő héten ismét érkezem a progresszív válogatásunkkal, a leveleket pedig továbbra is a hetiprogresszio@protonmail.com címre várom a kedves olvasóinktól.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info