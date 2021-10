Az új Superman hamarosan "romantikus kapcsolatba kerül" egy férfi ismerősével - jelentette be a képregényt kiadó DC Comics hétfőn. Az új Superman Clark Kent (az eredeti Superman) és Lois Lane fia, Jonathan, akikek kalandjairól néhány hónapja önálló képregénysorozatot indított a DC.

Az már az eddig megjelent számokból is kiderül, hogy Jonathan más, mint az apja, a klímaváltozás hatásai ellen küzd, menekültek kitoloncolása ellen tiltakozik, és iskolai lövöldözést hiúsít meg a Superman: Son of Kal-El című képregényben, írja a New York Times nyomán elégedetten a 444.