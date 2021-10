Extra, Tudomány és technika :: 2021. október 22. 17:55 ::

A főbb német repülőgépmotor-gyártók fejlesztéseinek áttekintése a II. világháború idejéből

A második világháború idején a különböző repülőgépmotor-gyártók jelentősen eltérő fejlesztéseket valósítottak meg. A cél általában a teljesítmény növelése volt, különböző szempontok szerint. Ezen cikkben az egyes német gyártókra jellemző fejlesztéseket mutatjuk be, a műszaki adatok mellékelésével.

A jelenlegi cikk elsősorban a vadászgépek és más, nagy teljesítményű motorokat igénylő repülőgéptípusok motorjaira koncentrál. Ezért nem teljes körű, mivel a táblázatban felsoroltnál több német repülőgépmotor-típus volt.

A német motorfejlesztők több fejlesztést is megvalósítottak. A közvetlen befecskendezést már a világháború előtt bevezették, aminek több pozitív hatása is volt, növelte a teljesítményt és a hatásfokot is.

A világháború alatt viszont az egyes gyártók jelentősen eltérő fejlesztéseket valósítottak meg. A Daimler-Benz a lökettérfogatot, a fordulatszámot és a kompresszorok teljesítményét is növelte. Erre jó példa a nagy lökettérfogatú DB 603.



DB 603

A háború elején, az 1940-41-es időszakban egy ideig a DB 601 motor N verzióját használták, ami 100 oktános üzemanyagot használt. Viszont ez inkább kivétel volt és későbbi Daimler-Benz motoroknál visszatértek a 87 oktánoshoz.

Szintén a DB 601-eshez kapcsolódó fejlesztés volt a GM-1 teljesítményfokozó rendszer alkalmazása, ami nagy magasságban növelte a teljesítményt. Ezt az 1940-42 időszakban használták legszélesebb körben.

A háború végén alkalmazott DB 605 AS magassági repülőgépmotor esetén átvették a DB 603 kompresszorát, ami jelentősen növelte a magassági teljesítményt. Emellett a háború végén a DB 605 D verzióján széles körben alkalmazták az MW-50 teljesítményfokozó-rendszert.

A BMW léghűtéses motorokat gyártott és a BMW 801 D-2 esetében jobb minőségű üzemanyagot használt. További a 801-es fejlesztése során nagy figyelmet szenteltek az aerodinamikának.



BMW 801 D-2

Emellett a 801-es fejlesztése során megvalósították a turbófeltöltést, bár jelentős időbe tellett. A turbófeltöltős TJ verzió 44-ben került ki a frontra és kétmotoros repülőgépeken alkalmazták.

A Junkers Jumo 213 a jelentősebb német repülőgépmotorok között a legnagyobb fordulatszámmal rendelkezett. A német repülőgépmotorok közül a BMW 801, a Jumo 213 és a DB 603 típusok által alkotott hármasból a 213-as hozta ki a legtöbb lóerőt egységnyi lökettérfogatból.



Jumo 213

A háború végén legfejlettebbnek tartott német repülőgépmotor, a Jumo 213 E verziója 3 sebességes kompresszorral rendelkezett, ami miatt ideális volt magassági repülőgépmotornak.



A motorok jellemzőit bemutató táblázat

