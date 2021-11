Extra, Koronavírus :: 2021. november 5. 16:52 ::

Koronás kalandok: nem akárhogy bukott le a bordélyban oltakozó török Bécsben

Furcsa módját választották Bécsben, hogy oltakozásra bírják azokat, akik valamilyen oknál fogva nem kértek a koronavírus elleni vakcinából. Nyugati szomszédunk fővárosában ettől fogva már bordélyházakban is oltanak, a "hős vállalkozóknak" pedig ajándék "kupon" is jár. Furcsa módszer a rábeszélésre és a bizalom fokozására egy olyan vakcina esetében, amely kibocsájtását nem előzte meg többéves tesztfázis.



Ízlés (vagy a hiányának) kérdése... (fotók: Heute/Graf)

Az oltakozás november 1-jén kezdődött, célja pedig, hogy "felturbózza az oltásbeadásokat és meggyőzze a vonakodókat" – magyarázza Peter Laskaris, az intézmény menedzsere. Miután az ember besétál az "örömpalota" főbejáratán, kis nyilacskák segítségével juthat el a nem mindennapi oltóközpontig, még lift is van a "maximális kényelem" érdekében. Az oltópontnál kényelmes bőrfotelek várják a vállalkozó szellemű klienseket, akik egy orvosi konzultáción is átesnek az oltás beadása előtt. Fényképes igazolvány és FFP2 maszk megléte szükséges, 14 év alatti gyermek csak felügyeleti joggal rendelkező kísérővel érkezhet (gondolom, az ajándékot ilyenkor a kísérő kapja).

Az akciót már a kezdetektől nagy érdeklődés kísérte, hiszen az oltáshoz egy ingyenes "örömpalota"-belépőt is hozzácsapnak, ezt sokan már rögtön oltakozás után beváltották. (Oltást követően amúgy nem pihenni kellene?) Még hogy a koronavírusból nem lehet üzletet csinálni! Gyaníthatjuk, hogy aki minden nyomás ellenére eddig nem oltakozott, azt az ingyenes belépővel sikerült "jobb belátásra" bírni. Olcsó ajándék, de hát az emberi gyarlóság határtalan!

Ám az igazi móka csak most jön. Okan Öztürk vélhetően egy ősi bécsi család büszke leszármazottja, aki úgy volt vele, ha már úgyis szorul a nyaka körül a hurok, elmegy oltakozni a bordélyba. Az elsők között érkezett, jutalmát pedig meg is kapta: ingyen 30 perc együttlét az intézményét egyik hölgyével. A boldog pillanatok előtti állapotról promotáló kép is készült, amely már nem nyerte el Okan Öztürk tetszését, és nyilvános hozzászólásban kérte annak levételét, "nehogy meglássa a családja".

Erre igazából a folyamatos nevetésen kívül elég nehéz mást hozzáfűzni, nálam mindenesetre egészen biztosan bekerült az év top 3 hírei közé. Köszönöm szépen olvasónknak, hogy felhívta rá a figyelmünket!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info