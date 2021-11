A legendás Monty Python tagja azt követően döntött így, hogy a neves brit egyetem vitaklubja megtiltotta, hogy Andrew Graham-Dixon műkritikus beszéljen a rendezvényükön, mert Graham-Dixon egyszer eljátszotta Adolf Hitler szerepét (pontosabban egy vitában elrettentő szándékkal megszemélyesítette és idézte, majd később ezért még bocsánatot is kért... - a szerk.) Cleese arra hivatkozva döntött így, hogy egy Monty Python-szkeccsben ő is eljátszotta a „náci diktátor” szerepét.

I was looking forward to talking to students at the Cambridge Union this Friday, but I hear that someone there has been blacklisted for doing an

impersonation of Hitler



I regret that I did the same on a Monty Python show, so I am blacklisting myself before someone else does