Nincs új a nap alatt - Heti progresszió (CXIX. rész)

Gondolom, mindenki „nagyon meglepődött”, hogy egy év elteltével ugyanaz az LMBTQ-lobbi szakad a világra Valentin-nap alkalmából is, mint annak előtte. „Love is love”, teljesen mindegy, ki mit, hogyan és miért szeret – harsogja a baloldal, ezt pedig mikor is lenne alkalmasabb bemutatni, mint a „szerelmesek napján”.

3. Az ékszereket árusító Pandora már többször helyet kapott rovatunkban ( Az ékszereket árusító Pandora már többször helyet kapott rovatunkban ( itt és itt ). Valentin-nap alkalmából pedig ismét kitettek magukért, már ami a fajkeveredést és az „internacionális szerelem” témakörét illeti. A videó különösebb kommentárt nem igényel, talán csak annyit, hogy érdemesebb lenne egyszer arról reklámot készíteni, hány fehér nőt bántalmaz évente fekete vagy arab „párjuk”.

Egyébként a Pandora mostani videóját ugyanaz a kedves olvasónk küldte be, aki a tavalyit. Ezúton is köszönöm kitartását és hűségét a rovatunkhoz! Megtisztelő!

2. A „fasiszta” Magyarországon is elnyomásban élnek az LMBTQ-emberek, ezért a Szamos – a A „fasiszta” Magyarországon is elnyomásban élnek az LMBTQ-emberek, ezért a Szamos – a tavalyi évhez hasonlóan - ismét készített nekik egy „szivárványos édességet”, hogy ne legyenek annyira szomorúak. A marcipánspecialista cég megbecsült szereplője az ország gazdasági életének, ebből is látszik, mennyire komolyan veszi a kormány az LMBTQ-lobbi elleni harcot.



Bizonyára minden kedves olvasónk olthatatlan vágyat érez a szivárványos édesség után (forrás: humenonline.hu)

Az így kiadott élvezeti cikkek egyébként a „Liberty Collection” részei, ahol nem csak marcipán, de például különböző borok is megtalálhatóak, szintén magyar cégektől. Itt szintén megmutatkozik, mennyire üldözi a „melegeket” a kormány.

1. Kicsit elszakadva a Valentin-naptól, már Adele-t is ostrom alá Kicsit elszakadva a Valentin-naptól, már Adele-t is ostrom alá helyezte a nyugati LMBTQ-lobbi. Az énekesnő az idén már „gendersemleges” (eltörölték a külön férfi és női kategóriákat) BRIT Awards zenei díjátadón zsebelt be pár díjat, s noha saját elmondása szerint „érti, hogy miről szól ez az egész” – mármint a változtatások, de közölte, hogy ő „imád nő és női előadó lenni, és nagyon büszke magukra”. Eztán persze annak rendje és módja meg is kapta a transzfób bélyeget. Gondolom, ezentúl már nem is tartják olyan jó előadónak.



A díjat bezzeg elfogadta... (fotó: Getty Images)

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info