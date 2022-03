Extra, Videók :: 2022. március 11. 15:00 ::

Márki-Zay Durándán járt az elnyomott cigányok között - "ne fotózzá má, bazmeg!"

Márki-Zay Péter, a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje "elkötelezett a hazai cigányság felzárkóztatása mellett", aminek "egyik ékes példája", hogy a napokban a Gyöngyöshöz tartozó Duránda városrészbe látogatott - olvasható a parlamenti választásra közös jelölteket állító pártok pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.



MZP Janiczak Dávid ózdi polgármesterrel

Tájékoztatásuk szerint Márki-Zay Pétert Lőcsei Lajos, a hat ellenzéki párt közös országos listáján "befutó helyen szereplő" képviselőjelölt vezette körbe a szegregátumban. Kifejtették: a Duránda telep szociális rehabilitálásra váró terület, eredeti rendeltetése az volt, hogy az "alsó társadalmi rétegeknek" teremtsen otthont. Manapság a bűnözéssel és a nyomorral kapcsolatban kerül csak be a híradásokba - tették hozzá, azzal együtt, hogy az önkormányzat 2008-ban megkezdte a telep felszámolását, ám ez a mai napig nem fejeződött be, a problémák azóta is csak súlyosbodtak.

"Az Egységben Magyarországért Az emelkedő Magyarország programjában külön fejezetet szentelt a romák felzárkóztatására, amit a Lakatos Béla által koordinált munkacsoport dolgozott ki" - fogalmaztak a közleményben.

A látogatásról videót is közzétettek, egy kis ízelítő:

- Hogy vannak? - Szarul! (...) - Cserélnék magával egy hónapot: maga jönne ide lakni, én meg mennék a maga házába! - Igen.

Azt is megtudjuk, hogy MZP szerint a cigányokat azért nem szeretik, mert barnább a bőrük...

Illetve a zenei aláfestés sem piskóta.