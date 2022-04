3. Aki követi a filmek világát, az tudja, hogy a Marvel-mozik gyorsabban jönnek a futószalagon, mint a második világháború alatt legyártott lőszerek, amely egyszersmind nem jelenti azt, hogy ne lennének jó alkotások közöttük. Azonban ezek a képregényfilmek – a kerek egészet nézve – még jóindulattal is csak változó minőségűek, és itt nem arról van szó, hogy aki dolgozik, csak az hibázik, hiszen a rajongók „ébrentartására” szánt mellékfilmek sokkal inkább kidolgozatlanok, mint a húzócímnek szánt filmek. A Doctor Strange második része az utóbbi kategóriába tartozik (az értékeléssel azonban még várni kell a bemutatóig), s a homoszexuális szereplők kvótaszámát is maradéktalanul teljesítette. Kapott is egy betiltást Szaúd-Arábiában.