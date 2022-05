Extra :: 2022. május 4. 19:25 ::

Mind meghalunk?

Egyszer biztos. Ám most csak május 5-re szorítkozunk, a Simpson család egy képkockája ugyanis nukleáris háborút jósol a „jeles” napra.

Szerencsére csak egy összeollózott, interneten terjengő hamisítványról van szó, ám amikor hetekkel ezelőtt először találkoztam vele, még én sem voltam biztos benne, hogy nem eredeti-e a képkocka. Úgy gondoltam tehát, hogy érdemes neki egy cikket szentelni, már csak azért is, hogy bemutassuk, mennyire nehéz utánajárni egy-egy (képi) információ valódiságának, és mennyire ki vagyunk szolgáltatva a hamis híreknek, hiába érhető el minden „egy kattintásra” a világhálón. Ezt végérvényesen – számomra legalábbis – az orosz-ukrán háború mutatta meg az elmúlt hónapok történései során.



Az internet és a közösségi média korában akadálytalanul terjed minden

Egyébként a Simpson család a mostani fake-mém ellenére tényleg sok dolgot megjósolt az évek során. Például 1993-ban a 2020-ban kezdődő Covid19-járványt, a Trónok harca sorozat végét, Donald Trump elnökségét, filmfolytatásokat, és még sorolhatnánk. S akkor most lássuk a szóban forgó képet, amelyet több millióan megtekintettek, és több ezren megosztottak.



Abraham Simpson eredetiben mint katona (forrás: mythdetector.ge)

A kép több, egymástól független részből lett kimásolva és átszerkesztve. Felül Homer (a Simpson család főszereplője) ukrán egyenruhában, egy 2022-es felirattal ellátott gépfegyvert fog a CCCP-s pólóban ácsorgó Putyinra, miközben a háttérben – szintén Homer – ukrán zászlót lenget (a két Homer jelenléte már eleve gyanús lehet). Alul pedig egy 2022. május 5-re datált nukleáris bomba és robbanás látható.



Homer a sorozatban egy amerikai zászlót lenget, az ukrán változat egyszerű hamisítvány

Ám a Homert ábrázoló katona valójában Homer Simpson apja, Abraham Simpson, akik megszólalásig hasonlítanak ergymásra. Az ukrán zászló és a 2022-es felirat természetesen nem része a képnek (Homer eredetileg egy amerikai zászlót lenget így a 17. évad 8. részében egy repülőtéren). Abraham egyébként a 30. évad 11. részében tűnik fel egy teljesen másmilyen kontextusban, mint egy orosz-ukrán háború, így az előtte álló Putyin is hamisítvány. Nem is szerepelt ebben a részben, az alakot egy 2016-os Simpson-rövidfilmből vágták ki, a pólóján pedig nem a CCCP felirat van, hanem a RED SOX, amely egy híres bostoni baseballcsapat neve.

A kép alsó részén látható robbanás is a Simpson családból való, azonban nincs köze semmilyen háborúhoz. A felvétel a 21. évad 20. részében látható, amelyben Homer felügyelet nélkül hagyja a táskáját a vasútállomáson, amelybe Smithers korábban radioaktív hulladékot is belerakott. Mivel a hatóságok féltek, hogy a táskában bomba van, ezért felrobbantották azt, innen az eredeti ábrázolás. Ezt a képet egyébként egyszer már felhasználta az „internet népe”, akkor többen azt állították, hogy a 2020-as bejrúti robbanást (robbantást?) jósolták meg vele.



Putyin a Simpson család rövidfilmben, red soxos pólóban

A bomba pedig nem része a sorozatnak, az valójában egy Simpson család tematikájú mobiljátékból lett kivágva, és természetesen a ház sincs mögötte.



Még egy mobiljáték kelléke is idekeveredett

Az orosz-ukrán konfliktus káosza miatt erősen feléledtek az amúgy is szárnyukat bontogató, úgynevezett tényellenőrző oldalak és szervezetek. A kifejezés igen nagy merítéssel dolgozik. Tényellenőrzésnek és leleplezésnek hívjuk, amikor az ilyen és ehhez hasonló hamis képeket, videókat, egyéb tartalmakat buktatják le, de „tényellenőrzésnek” hívják azt is, amikor javarészt liberális „tényellenőrző” bizottságok fake newsnak minősítenek valamit, ami a világképükbe nem illik be. A jelenség tehát pontosan olyan, mint oly sok minden más manapság: van hasznos oldala, de sokan rosszra, hamis toleranciára is használják.

Akit a Simpson családdal kapcsolatos kép eredeti, angol szövegkörnyezete is érdekel, az itt vagy itt olvasgathat, itt pedig még egy, szintén a Simpson családdal és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos összevágott, manipulált videót is talál, leírással és fake-ismertetővel együtt. Javarészt én is ezekből a forrásokból dolgoztam.

Ha esetleg tévedtem (tévedtünk) és holnap felrobbanunk, akkor mindenkitől elnézést. Nem mintha számítana akkor már.

