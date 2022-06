Extra, Tudomány és technika :: 2022. június 17. 22:12 ::

A modern orosz légierő problémája Ukrajnában: a SEAD-képesség hiányosságai

Az ugyan tény, hogy az ukrán seregek nem ostromolják Vlagyivosztokot, de attól még nem lehet Oroszország ukrajnai háborúját problémamentesnek nevezni. Ami talán a legjobban meglepte az elemzőket és a közvéleményt, az az orosz légierő viszonylagos gyengesége. Ugyan a háború még tart, és a legközelebbi részletes elemzések és könyvek csak évek múlva fognak megjelenni, de már vannak olyan információk, ami alapján legalább részleges képet lehet kapni arról, hogy az orosz légierő problémáit mi okozza.



A modern légierők egyik szükséges képessége a SEAD, ami magyarra fordítva a légvédelem lefogását jelenti. Az orosz légierő erre Ukrajna területe fölött nem képes teljes mértékben és folyamatosan, ami miatt nőnek a veszteségeik, és nem tudják teljes mértékben érvényesíteni az erőfölényüket.

Jelenleg ezen a téren korszerű és nagy mennyiséggel rendelkezésre álló képességgel csak az Egyesült Államok rendelkezik. Ennek következtében az orosz légierő nem képes jelentős veszteségek nélkül berepülni az ukrán légtérbe, kénytelenek alacsonyan berepülni, hogy a radar ne fogja be őket. Az viszont a vállról indítható rakéták veszélyének teszi ki őket.

Az amerikai légierő ehhez szoros együttműködésben elektronikai támadó (rádióelektronikai lefogó) és vadászgépeket alkalmaz, radargyilkos rakétákkal. Ezekhez a műveletekhez igen jól képzett és gyakorlatban tartott pilóták és vezetők szükségesek. Emellett technológiai oldalról is komoly követelményeket támaszt ez a feladatkör, például légiutántöltő gépek, precíziós fegyverek és fejlett hírszerzés is ajánlottak ehhez a művelethez.

Az orosz légierő elektronikai-támadó gépekkel alig rendelkezik. Valószínűleg már a konfliktus kitörése előtt kevesebb mint egy tucat darabjuk volt, így nem tudják folyamatosan zavarni az ukrán légvédelem radarrendszereit.

Ezzel szemben az amerikai haditengerészet minden repülőgép-hordozóján rendelkezik egy elektronikai támadó századdal, ami önmagában több ilyen rendszert jelent.



Amerikai EA - 18G Growler elektronikai támadó repülőgép. Jelenleg ez a világ legkorszerűbb és egyben az egyetlen gyártásban lévő elektronikai támadó repülőgép-típusa

Az amerikai légierőt leszámítva a többi NATO-tagállam között a legnagyobb mértékben a német légierő rendelkezik SEAD-képességgel, bár valószínűleg nem olyan korszerű módon, mint az amerikai légierő. Ennek következtében az európai NATO-tagállamok légierői egy jelentősebb konfliktus esetén amerikai segítségre lennének utalva ezen a területen. A magyar légierő például egyetlen darab elektronikai támadó repülőgéppel sem rendelkezik.



A német légierő elektronikai támadó repülőgépe

Ez nem jelenti azt, hogy az oroszok el fogják veszíteni ezt a háborút, mivel az orosz fölény a tüzérségben továbbra is hatalmas, egyszerűen a számbeli különbségek és az ukrán tüzérség korszerűtlensége miatt is. De ahhoz, hogy elhúzódott a konfliktus, valószínűleg ez is hozzájárult.

