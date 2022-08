Extra, Külföld :: 2022. augusztus 5. 22:44 ::

Gandzsa törzs, hiénahere, kínaiüldözés - így kampányol egy vérbeli néger jogászprofesszor

Meghökkentő ötletekkel - a marihuánabiznisz és a hiénahere-export felvirágoztatásának tervével - próbál kitűnni a kenyai elnökjelöltek sorából a hatvanas éveiben járó, rendőrből lett sírásó, majd biztonsági őr, s végül jogászprofesszor, George Wajackoyah.

Kelet-Afrika leggazdagabb államában jövő kedden tartanak elnökválasztást, amelyen szoros verseny várható Raila Odinga ellenzéki vezető és William Ruto alelnök között. Wajackoyah alacsony számú, de elkötelezettnek tűnő hívei azért kerültek a figyelem középpontjába a kampányhajrában, mert nem kizárt, hogy az ő szavazataik miatt lesz szükség második fordulóra, ha az elsőben egyik jelölt sem szerzi meg legalább a szavazatok 50 százalékát.

A mindenféle nagyzolást szándékosan mellőző kampányában Wajackoyah azt ígérte, meg tudnák szüntetni az ország nagyjából 70 milliárd dolláros államadósságát, ha felvirágoztatnák az orvosi marihuána iparágát, illetve ha Kínába exportálnának bizonyos egzotikus állati testrészeket, például hiénaherét, amelyet szerinte az ázsiai országban igazi ínyencségként tartanak számon.

Népszerűségét azzal magyarázza, hogy új közösséget, úgynevezett "gandzsa törzset" hozott létre, az ország gondjaira a "gandzsa megoldást" kínálja a választóknak. Ígérete szerint elnökként például akasztással büntetné a korrupciót, és kirakná a kínaiakat az országból.

Wajackoyah újszerű elképzeléseire elsősorban a hagyományos politikai elitből kiábrándult fiatalok fogékonyak, akik úgy látják, hogy az eddigi vezetők képtelenek kezelni a korrupciót, az inflációt és a munkanélküliséget. A felmérések szerint nagyjából a voksok 2 százalékára számíthat, de ez pont elég lehet ahhoz, hogy más jelölttől vegyen el döntő szavazatokat.

"Ezeknek a politikusoknak, ezeknek helikoptereik vannak, pénzük van, kampánybuszuk van. Nekem még egy plakátom sincs" - mondta a nairobi éjszakai életben is jól ismert, a médiában különösen felkapott különc elnökjelölt. "Kinevetnének, ha megmutatnám, nekem mennyi pénzem van" - tette hozzá.

Vaskos pénzeszsákok és bőkezű adományozók híján Wajackoyah kampányrendezvényei leginkább úgy néznek ki, hogy váratlanul felbukkan egy-egy piacon, és az autójának tetőablakán kihajolva, harsogó reggae zene kíséretében próbálja megszólítani a járókelőket.

Elmondása szerint több elnökjelölt is próbálta őt lefizetni, hogy lépjen vissza és támogasson mást, de ezeket ő mind visszautasította, mert az az álma, hogy egyszer az elnöki palotában is rágyújthat. "Be fogunk menni az államvezetés épületébe, és körbefüstöljük, hogy megtisztítsuk a gyarmati mocsoktól" - mondta.

(MTI)