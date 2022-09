Extra, Géntemető :: 2022. szeptember 30. 18:40 ::

Mercedeses Ricsi szelleme - többek között - egy 70 milliós autóval tért vissza kísérteni

Hetekig betegállományban lesz a szeptember 9-én, az Egér úton történt súlyos közlekedési baleset miatt Krisztina, aki párjával együtt megsérült, amikor Fordjuknak csapódott egy Mercedes-AMG GTC Roadster, amelynek volánjánál egy korábban vezetéstől eltiltott 19 éves fiatalember ült. Mi történt eddig és mi várható ezután az ellentmondásos ügyben, amelynek előzményeit lementették a TikTokról? Alább a Telex szeptember 28-ián közölt cikke a két hétnél sokkal tovább tolerált ámokfutó esetéről.

Krisztinának segítségre van szüksége a mindennapi élet legegyszerűbb teendőihez. Jobb térde be van dagadva, csak fájdalmak árán tudja behajlítani, és felkötött csuklóját is fájlalja. A baleset utáni héten felállni, leülni, illetve feküdni is nehezen tudott, és derekán a biztonsági öv feszítőrendszere okozta horzsolási nyomok ugyancsak a szeptember 9-én éjjel történtekre emlékeztetik. Ő vezette azt a kék színű, 2018-as Ford Fiestát, amely este tizenegykor egy útjába sodródó Mercedes-AMG GTC Roadsterrel karambolozott a budapesti Egér úton. A baleset helyszínén készült fotókat látva neki és párjának, Lajosnak óriási szerencséje volt, hiszen autójuk orrát gyakorlatilag eltüntette a nagy erejű ütközés. Tartanak a továbbiaktól, ezért vállalták, hogy megosztják velünk az ügy részleteit.



Fotó: Olvasói fotó / Telex

Krisztina szerint az ellenkező irányból érkező kék Mercedes nem a Ford közelében vesztette el stabilitását, hanem többször megpördült miközben felbukkant a látóterükben. Erre biztosan emlékszik, amikor kérésemre felidézi az utolsó másodperceket. Mivel a Kőérberki út felől jöttek, és az M7-es autópályára szerettek volna felhajtani, előzőleg lassítottak, hiszen a felhajtó éles kanyarral csatlakozik az autópályára. Érden laknak, hazafelé tartottak egy budapesti koncertről.

Pár másodpercen múlt minden, ennyi időre lett volna szükség, hogy a Fiestával biztonságos szakaszra érjenek, ám végül nem volt hová félrehúzódniuk, amikor a sportkocsi előttük termett, és elzárta az útjukat. Bár Krisztina autója már a veszélyhelyzet kialakulásakor sem az Egér úton megengedett legnagyobb sebességgel haladt, a Mercedes mozgását látva határozottan a fékre taposott, ezután viszont tudatosult benne, hogy nem lesz képes kitérni. Végül a Fiesta orrát a rá merőleges másik autó jobb hátsó része találta el.



Fotó: Olvasói fotó / Telex

A pontos sebességadatot talán még a rendőrség sem ismeri, hiszen ilyen esetekben azt a helyszínelők által rögzített nyomok, a roncsok véghelyzete, illetve a sérülések nagysága alapján számítják ki. Az alapos vizsgálatot végző igazságügyi járműszakértő segítségére lehet még a baleset után lefoglalt Mercedes-AMG elektronikus rendszereiből kiolvasott információk sokasága. Ezek közt nemcsak az szerepel, hogy az ütközés pillanatában milyen pozícióban volt az autó fék-, illetve gázpedálja, de az is, hogy előzőleg mennyivel ment. Pontosan ilyen módszerek vezettek oda a 2017 májusában a Dózsa György út és a Kassák Lajos utca kereszteződésében történt tragikus baleset vizsgálata során, hogy az ügyben kirendelt szakértő kiderítette: M. (azaz Molnár - Kuruc.info szerk.) Richárd körülbelül 130-140 kilométeres sebességgel száguldott sport Mercedesével, mielőtt összeütközött a bekanyarodó Citroennel.

Az összegyűjtött adatokból jó közelítéssel meg lehet határozni azt is, hogy a mostani esetben a Mercedes-AMG vezetője csupán elvesztette-e uralmát járműve felett, és ezért csúszott át a szembejövő sávba, vagy kifejezetten ő akarta pörgésbe vinni az autót a széles és ebben a napszakban kihalt Egér úton. Minderről az is sokat elárul majd, hogy a menetstabilizáló rendszere be volt-e kapcsolva, vagy sem.

Az autóbaleseteknek sajátos szaga van, ezt Pintér József veszprémi rendőrségi baleseti helyszínelő mondja el mindig baleset-megelőzési előadásaiban. A balesetszag az égett gumi, a kifolyt üzemanyag, motorolaj és akkumulátorsav, illetve a kinyíló légzsákok szagának sajátos keveréke. Krisztina asztmás, ezért a csattanás utáni másodpercekben nehezen kapott levegőt a légzsáknyitás után, az utastérben szálló por miatt. A jobb első ajtót nem lehetett kinyitni, de azt, hogy a roncs a szalagkorláthoz szorult csak azután látták, hogy a vezetőoldalit már kinyitották nekik egy mögöttük érkező autó utasai, akik segítettek kiszállni. Éppen ez előtt szólalt meg valaki a Ford fedélzeti segélyhívó-rendszerében is, mert az autó az ütközés után automatikusan értesítette a központot.



Fotó: Olvasói fotó / Telex

A következő percekben kezdtek igazán fájni a Ford utasainak sérülései. Krisztina zúzódásokat szerzett, párja most is fájlalja a mellkasát, amelyet a légzsák ütött meg. Ezek a sérülések hivatalosan nyolc napon belül gyógyulnak, ami nagymértékben befolyásolja majd a Mercedes vezetőjének további sorsát.

Van viszont még valami, ami döntő lehet azon felül, hogy a járművezetéstől korábban eltiltott 19 éves fiatalembert még aznap éjszaka gyanúsítottként hallgatta ki a XI. kerületi rendőrkapitányság. Ismerték, hiszen már a helyszínen akadt valaki, aki azonosította őt és a ritka német rendszámú autót, az illető tudott a TikTok-hírnévről, amelyet tucatnyi rövid videó alapoz meg. Ezeket még az előtt lementették, hogy elérhetetlenné váltak volna.

A TikTok-os gyűjteményt mi is megkaptuk. Az elmúlt egy-másfél évben közreadott videókat látva úgy tűnik, van valaki Budapesten, akivel nem tudnak mit kezdeni a hatóságok és ugyanezt az autót használja. A több mint negyedórányi képi bizonyítékban keresztül-kasul száguldozik a 70 milliós AMG Mercedes az éjszakai Budapesten, gumikarikákat éget a Hősök tere díszburkolatára, nagy sebességgel menekül rendőrautók elől, majd végig videózza az igazoltatásokat is. Máskor egy középszürke Dodge Ram TRX-szel szántja fel a Nagykovácsi játszótér mellett található füves területet, és ugyanezzel az autóval akadt el egyszer a Halászbástya díszlépcsőjén is. A közönségnek szintén üzen: „nincs szüksége szoborra, hogy bekerüljön a történelembe, egy másik üzenetben tudatja, hogy téved, aki szerint az apja vette az autót, mert valójában a kriptovaluta-kereskedelemből származik a pénz”, a nehéz helyzetekből pedig az ügyvédei húzzák ki, akiknek szintén üzen.

Nézzen meg egy válogatást a Mercedes-AMG nagy meneteiből:

A fővárosi forgalomban, illetve az autópályán zajló jelenetek közös jellemzője, hogy az autó ritkán megy egyenesen, általában keresztbe rakja a vezetője, ahogy az sem jellemző, hogy bárhol betartja a sebességhatárt. Az autópályás felvételein többször 300 km/óra fölötti értéket mutat az AMG Mercedes műszerfala, máskor behajt a gyalogosok közé a Margit híd zebráján, tehát a teljes produkció azt sugallja, hogy sokan örülhetnek, hogy vezetője a határok feszegetése közben nem hibázott akkorát, hogy emiatt mások is megsérültek.

Bizonyításra szorul, hogy a Mercedesszel balesetező 19 éves azonos-e az akkori felvételek főszereplőjével. Nem látható egyértelműen, hogy ki vezette az sportkocsit, amikor azok készültek, de eltiltás hatálya alatt vezetni és így válni egy sérüléssel járó baleset részesévé már eleve nehéz helyzet. Cikkünk készítésekor szerettük volna felvenni a kapcsolatot az Egér úti balesetben érintett fiatalemberrel, illetve a nevét viselő TikTok-csatorna gazdájával, de a közösségi videómegosztó sajátossága, hogy nem továbbítja azoknak az üzeneteit, akiket nem követ a csatorna birtokosa. Az Instagramon szintén találtunk egy feltehetőleg ehhez az illetőhöz köthető profilt, ott is üzentünk, ám a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.

A Fiestában utazó pár ügyvédje, Dr. Kovács Kázmér közlekedési szakjogász nem szeretett volna jóslásokba bocsátkozni az ügy várható kimenetelével kapcsolatban, de kérdésünkre elmondta, hogy a Mercedes-AMG német biztosítójának magyarországi képviseletével már felvették a kapcsolatot és úgy tudják, hogy az autónak volt érvényes kötelező biztosítása. A balesetet követően egyébként csak a Fiestát kapta vissza a tulajdonosa, a Mercedes-AMG-t a rendőrség telepére szállították, mivel elrendelték a szabálysértési visszatartását.

A BRFK vasárnap a Telexnek küldött válaszaiból kiderül az is, hogy egyelőre nem adták ki a sportkocsit, mivel, idézzük: a járművezető a járműve műszaki hibájáról, illetve baleset előtti állapotáról nem nyilatkozott. Mint megtudtuk, az újként 70 milliós sportkocsi tulajdonosa nem a 19 éves fiatalember. A baleset nyomán az eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt büntetőeljárást, és a közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt szabálysértési eljárást folytat a rendőrség.

Krisztináék ügyvédje jelentős esélyt lát arra, hogy megtérül a gazdasági totálkáros Ford értéke, a benne ülök kompenzációt (sérelemdíjat) kaphatnak sérüléseik miatt, illetve Dr. Kovács Kázmér szerint a biztosítónak kell kifizetnie ügyfelei elmaradt munkabérét is. Jelenleg mindketten betegállományban vannak. Az ügyvéd hangsúlyozza, hogy a kártérítési folyamat lezárásához nem kell megvárni a minimum háromnegyed évig, rosszabb esetben akár évekig elhúzódó bírósági eljárás végét, hiszen a biztosítónak hamarosan minden olyan dokumentum a birtokában lesz, amelyek alapján a társaság nem ragaszkodhat a büntetőeljárás befejezéséhez.

Hozzáteszi, hogy a videók részei lehetnek annak az eljárásnak, amit a balesettől függetlenül folytatnak a jogosítvány nélkül balesetező fiatalember közlekedési előéletével kapcsolatban. A bíróságnak a büntetés kiszabása során figyelembe lehet, sőt, Dr. Kovács Kázmér szerint figyelembe kell vennie az autós közlekedési előéletét, és ebbe a sorba beletartozhat a tiktokos tartalmak értékelése is.

Dr. Karap Gergő szakpszichológus, igazságügyi szakértő kérdésünkre azt válaszolta, hogy a járművezetők személyiségéről csak alapos vizsgálat, illetve különböző tesztek eredményei alapján készülhet nyilatkozat. A felvételeket a szakértő úgy értékelte, hogy a Mercedes volánjánál ülő ember feltűnő közlekedési magatartása kétségtelen, és a TikTokról származó videókhoz hasonló klipek egy autós előéletének, közlekedési magatartásának objektív megnyilvánulásai, így valóban a vizsgálat részét képezhetik.



Fotó: Olvasói fotó / Telex

Amikor egy közlekedési szakpszichológus azt próbálja meg eldönteni, hogy valaki alkalmas-e arra, hogy később visszakapja bevont jogosítványát, minden esetben meghallgatják az illetőt, mert nyilatkozata fontos támpont lehet annak eldöntésére, hogy miként éli meg saját magatartását. Ezeket a személyes magyarázatokat összevetik mások vallomásával, illetve a baleseti helyszínelés eredményeivel, valamint az egyéb, rendelkezésre álló tényekkel és információkkal. Az így kialakított összetett kép határozhatja meg, hogy valakiről a szakértői vélemény megállapítja-e, hogy gépjárművezetésre alkalmatlan – így a bíróság végleg eltiltja-e a gépjárművezetéstől. Amennyiben valakit végleg eltiltanak a vezetéstől, legkorábban 10 év elteltével kérheti az ítélet felülvizsgálatát.

Az Egér úti balesetben megsérült Krisztina és párja hetekig lábadoznak még. Ez alatt orvosi ellenőrzésekre kell menniük, illetve pszichológiai felülvizsgálaton is részt vesznek, de a Ford Fiesta vezetője azt mondja, szeretnék mihamarabb rendezni az életüket. A történtek alaposan felborították a mindennapjaikat, fájdalmaik még most is vannak, és nehezükre esik a hétköznapi életvitel. Le kell zárniuk az újként 4,3 millió forintért vásárolt autó 2027-ig tartó lízingszerződését, majd meg kell oldani az autó pótlását. Ez nem lesz könnyű, mert 2018-óta jelentősen emelkedtek az árak, ráadásul a mostani kínálatban egyelőre nem találtak az elvesztett Fiestához hasonló, kevesebb mint 30 ezer kilométert futott, azonos felszereltségű példányt sem.

Az alábbi TikTok-szennycsatorna dicsőítette az ámokfutást

A Telex a cikke alatt e-mail-címet adott meg, amelyre várja az idióta jelentkezését, mi annyit tudok hozzátenni, hogy megosztjuk a cikkben említett, sofőr személyével eddig nem azonosított Noah Kalmbach (nem biztos, hogy igazi név, de a német rendszám és biztosítás alapján ez nem elképzelhetetlen) csatornájának a címét . A mottója: "gyorsan élni, fiatalon halni", igencsak árulkodó, de a videók már eltűntek róla. Szerencsére az internet nem felejt, így könnyen bebizonyítható, hogy közösségi oldalának tárolt változatának videós előképei alapján nagyon is ismerős autókkal osztott meg videókat. Itt már látszik egy német rendszám is: BB NK 6969, hasznos lehet az ismerete, ismerve a magyar hatóságok erélyességét. Persze Noah (?) már itt is elhatárolódott az általa bőszen terjesztett videóktól, írván, hogy semmi köze a videókhoz, ne pereljék be őt, de ugye nem hiszünk el mindent, amit az interneten írnak... Biztosat természetesen nem tudunk, de természetesen mi is szívesen fogadunk minden további információt.