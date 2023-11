Extra, Humor :: 2023. november 28. 16:19 ::

Vége a mókának

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret hódít, amelyet természetesen számos vita övez globálisan és lokálisan egyaránt. A ChatGPT, a mesterséges intelligencia által irányított asszisztensek, képszerkesztők, stb. még csak a kezdet, a technológia (közember számára elérhető változata) gyerekcipőben jár, de rohamosan fejlődik.

A témakör nem fekete-fehér, előnyei és komoly árnyoldalai egyaránt vannak. Az AI sok esetben elmossa a határvonalakat az eredeti és a hamisítvány között is, gondoljunk csak arra a félelmetes tényre, hogy mások hangját is tudják már manipulálni. Ez vizuális, képi formában is létező jelenség, amely legalább annyira aggasztó, de, hogy végre ne csak a problémákkal foglalkozzunk, mindennek a vicces oldalát fogjuk bemutatni.

Talán vannak olvasóink, akiknek feltűnt, hogy másfél-két hónappal ezelőtt különböző jellegzetes Disney és Pixar rajzfilmplakátok árasztották el az internetet meglehetősen széles merítésből építkezve. Első látásra – sőt, másodikra is – teljesen úgy festenek, mintha eredetiek lennének, hiszen magukon viselik a Disney és a Pixar mással összetéveszthetetlen stílusát, de természetesen hamisítványokról van szó. Említettem továbbá, hogy a plakátok széles merítésből építkeznek. Nos, igen...Vannak köztük úgymond „ártatlanabbak”, populárisak és vannak, amelyek nagyon kreatív módon ekézik a politikai korrektséget és bevállalósak (utóbbiak közül hoztam el párat, melyet az X-ről és az internet egyéb bugyraiból kapartam össze).

Köztudomású, hogy a Disney a woke-elnyomás egyik élharcosa, ennek tudatában a plakátok még jobban ütnek és az AI segítségével humoros módon a rendszert kritizálják. Lám, a mesterséges intelligenciával erre is képesek vagyunk, nem hiába írtam többször, hogy nem magával az AI-val van baj, hanem az a nem mindegy, kinek a kezében van és mire használják. Aztán paradox módon a problémák is ugyanitt kezdődtek

A plakátokat a Microsoft új, mesterséges intelligenciára épülő képgenerátorával készítették, melyet eredetileg a Binghez alkottak meg. A Disneynek azonban nem igazán voltak ínyére a nem éppen polkorrekt plakátok, ugyanis, ha innentől valaki a Disney szóval akar képet létrehozni a programban, hibaüzenetet kap, miszerint „az AI irányítására használt keresőkifejezések ellentétesek az irányelvekkel”.

Noha a Disney és a Pixar logók ilyen jellegű használata valóban bitorlásnak számít, nyilván nem sokan hiszik el, hogy a Pixar „Caust” címmel fog majd rajzfilmet készíteni. Persze a nagy számok törvénye alapján biztos lennének olyanok, akik elhinnék, de ebben az esetben ez sem túl nagy probléma, hiszen eleve egy viccről van szó (ez persze nem azt jelenti, hogy az ember fia nem nézne meg szívesen egy Duceról szóló rajzfilmet, persze nem woke-stílusban). Tehát, ha a nép körében ilyen viccplakátok is terjengenek, az a Disney PR-ja szempontjából nem feltétlenül rossz dolog.

A Microsoft közvetlenül nem kommentálta az ügyet, viszont kijelentették, hogy „biztonsági rendszereiket folyamatosan frissítik”, illetőleg „hírességek, szervezetek, művészek kérhetik, hogy a nevükhöz és márkájukhoz kapcsolódó képek létrehozását korlátozzák”.

Mindeközben a Disney 100. fennállásának évfordulója nem sikerül túl jól a cég számára. A nevükkel fémjelzett filmek sorra buknak meg, illetőleg olyan mértékben tolják túl a woke-ot is, amely egyértelműen hátrány és veszteség a cég számára. De ez már egy másik lapra tartozik.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info