Hercegnőtől hercegnőnek – Heti progresszió (CCXXX. rész)

Reklámok és társasjátékok kapták a heti főszerepet rovatunk kerek, szám szerint CCXXX. részében. A beküldött híreket, anyagokat ezúton is mindenkinek köszönöm, a hetiprogresszio@kuruc.info és a hetiprogresszio@protonmail.com továbbra is szeretettel várja olvasóink küldeményeit. Most pedig vágjunk is bele a közepébe!

3. Hamarosan itt a foci-Eb, amely bizonyára rengeteg anyagot fog szolgáltatni nem kizárólag a rovat, de portálunk számára is. Meg is kezdjük a „nyitómeccset” a Dorko Hungaryval, új kollekciójuk már az Eb bűvöletében, a „szurkolj velünk, szurkolj hazaiban” elv alapján készült.



Ő nem az Afrikai nemzetek kupájára jött szurkolni?

Önmagában ezzel még nem is lenne baj, csak az ehhez csatolt, Facebookon is megjelent illusztráció nem éppen passzol, hogy autentikusan fejezzem ki magam. Olvasónk is eléggé kiakadt, hogy miért reklámozza a saját termékét egy magyar cég feketékkel, lévén azért valószínűleg nem sok néger fog magyar mezben szurkolni, de úgy látszik a Dorkonak is fontosabb volt, hogy felüljön a nemzetközi hülyeségvonatra.

A fekete modell ráadásul központi, kiemelt helyen szerepel a képen, biztos ő vezeti „egy emberként előre” a Dorko viselőit.

2. A videójátékok mellett a társasozás is népszerű szórakozási forma, melyet a fokozatosan bővülő kínálat tesz végtelen lehetőségekkel bíró időtöltéssé. Ennélfogva nyilván nem marad érintetlen terület az LMBTQ-lobbi számára sem, a következőkben ezt szemléltetjük olvasóink segítségével.

Az itt látható Love Letter Princess Princess Ever After egy LMBTQ-nak nem megnevezett, de valójában LMBTQ-kártyajáték, ahol az nyer, aki karakterével a leghamarabb eljuttatja a szerelmeslevelet az imádott hercegnőnek...Igen, a szerelmeslevelet, amelyet az ismertető alapján egy másik hercegnő írt neki. Nyerni tehát az fog, akinek a karaktere utolsóként állva marad és kézbesíti a levelet. Mindezért „szeretet tokent” kap, s akinek a meccs végén a legtöbb gyűlik össze belőle, az nyeri a teljes összecsapást is.

A játék amúgy még 2021-ben jelent meg, de mivel eddig ilyesmiről nem volt szó a rovaton belül – és még mindig egy aktuális dologról beszélünk – mindenképpen bérelt helye van a Heti progresszióban.



A póker elbújhat az ilyen alkotások mögött (forrás: gameosity.com)

A játék egyébként K. O’Neill Princess Princess Ever After című queer képregénye alapján készült, ezzel választ kaptunk arra is, miért nincs külön kiemelve, hogy ez egy LMBTQ-társasjáték. Egyébiránt az online áruházban, ahol meg lehet vásárolni , most éppen negyedannyiba kerül, mint normál áron, amely lehet ugyan egy vaskos leárazás eredménye, de sanszos, hogy inkább a kutyát nem érdekli ez a kártyajáték.

1. Ha már kártyajátékok, akkor stílusosan zárjuk a mai részt a Queeriosity névre hallgató kreálmánnyal amely a többszereplős, erősen a kommunikációra és a szociális kötelékekre építő ivós játékok táborát gyarapítja (a queeriosity egy szójáték az angol curious kifejezésre reflektálva, amely kíváncsit és furcsát jelent, így utalva a kártyajáték alapjaira, illetve arra, hogy a queer is furcsát jelent eredetileg).



LMBTQ-kérdések ivós játékba oltva (forrás: queeriosity.co)

A 110 kártya különböző szegmenseket fed le (kvíz, beszélgetés egy-egy témáról, „igyál, ha…”, stb.) és az egyetlen különbség a Queeriosity és egy ugyanilyen, de normális kártyajáték között, hogy előbbit nyilván LMBTQ-témákkal pakolták tele. Ez jóval súlyosabban hangzik annál, mint ahogy azt első olvasatra elképzeljük, ugyanis egy ilyen kötetlen, laza játékba aztán tényleg minden belefér, amit nem szeretnénk tudni erről a világról. Szerencsére a kártyák tartalmát az ismertető sem fedi fel , kivéve egyet, ahol az „őszinteség” szegmensben arról kell mesélni, milyen körülmények között és hogyan ébredtél rá arra, hogy „queer vagy”.

Ezen a ponton nyilván senki számára nem okoz meglepetést, hogy a Queeriosity kifejezetten ferde hajlamúaknak készült (micsoda kirekesztés!), ezt pedig megtoldották még a magyarra lefordíthatatlan „Spice up your kiki, wave your freak flag and reinforce the gay agenda” mottóval.

Ha már mindenre találtak LMBTQ-változatot, miért pont a kártyajátékok maradnának ki?

Ezzel a költői kérdéssel búcsúzom mára, a szokott napon jövő héten is folytatódik a Heti progresszió.

