Extra :: 2024. július 6. 10:25 ::

1941-ben adták ki a parancsot: jobbra hajts! Még Budapesten is meg lehetett szokni

Ma már nehéz elképzelni, de egészen 1941-ig, Angliához hasonlóan Magyarországon is a baloldali közlekedés volt érvényben. A környező országok hamarabb átálltak a jobbra tarts!-ra, amelyben nagy szerepe volt a politikának, pontosabban Adolf Hitlernek. Amikor ugyanis 1938-ban Németország és Ausztria egyesült, a baloldali helyett a náluk már bevezetett jobboldali közlekedést rendelték el, és ez történt Csehországban is.



Villamosokon is hirdették a közlekedési szabályok változását (fotó: Fortepan/Lissák Tivadar)

Magyarország ekkor még nem váltott, sőt, Erdély visszacsatolása után, 1940-ben ismét beiktatták a baloldali közlekedést a régióban…

1941. július 6-án (immár 83 éve) aztán itthon is bevezették a jobbra tarts!-szabályt, pontosabban Budapest kivételével mindenütt. Lett is belőle kalamajka. Aki Pestről ment vidékre, annak Pilisvörösvár és Piliscsaba között az emelkedőnél kellett áttérnie a jobboldalra. Ugyanilyen átváltó pont volt Vecsés és Üllő között, a balatoni úton Érd után, Esztergomba menet pedig Szentendre magasságában. Az autósok olykor megzavarodtak, például az a férfi is, aki Pestszentlőrincen azt gondolta, ott még a baloldali közlekedés van érvényben és nekihajtott egy lovasszekérnek. A kocsist kórházba szállították.



Az autókon jobbra hajts!-táblák sorakoztak, mégis sok balesetet hozott a váltás (fotó: Fortepan/Nagy József)

November 9-én aztán már Budapesten is a jobboldali közlekedés lett érvényben. Már hetekkel korábban utcai plakátok figyelmeztették az embereket és villamosokra szerelt, hatalmas jobbra hajts!-feliratok hirdették a nagy eseményt. A villamosokra, buszokra és személyautókra is felszerelték a jobbra hajts!-táblákat, és mindenki kíváncsian várta, mennyire lesz zökkenőmentes a váltás. A Népszava újságírója a következőt írta az új közlekedési szabályokkal kapcsolatban:

„Vasárnap reggel, mire felébredünk, már megfordul minden a pesti utcán. A villamosok arról jönnek, amerre azelőtt mentek. A villamosra felszállni óvatosabban kell, a villamosról való lelépésnek külön furfangja lesz: bal kézzel kell kapaszkodni, jobb lábbal kell lelépni.”



A házak falain plakátok, az autókon feliratok figyelmeztették a közlekedőket a nagy átállásra (fotó: Fortepan/Lissák Tivadar)

Sokaknak okozott gondot az átállás. November 10-én, az első munkanapon több súlyos baleset is történt a megszokás miatt. Újpesten a Müller-féle bútorgyár egyik 38 éves alkalmazottja megfeledkezett arról, hogy már jobboldali közlekedés van és egy villamos elütötte, nem élte túl a balesetet. A Horthy Miklós-híd budai hídfőjénél egy 39 éves szerelőt ütött el egy autó, őt a Rókus-kórházba szállították, egy iparoslegény pedig kerékpárján ülve zavarodott meg az új közlekedési szabálytól és elcsapta egy autó. Őt is kórházba vitték.

A Vígszínház előtt egy 70 éves ügyvéd került bajba, ugyanis rutinból rossz oldalra nézett, ám a másik oldalról érkezett a villamos, amely elsodorta. Csodával határos módon nem lett különösebb baja. Aztán szépen lassan a budapestiek is megszokták a jobboldali közlekedést. Csak a kocsisok panaszkodtak még hónapokkal később is, hogy a lovak megszokták a régi módit és sehogyan sem akarnak jobbra tartani…

(Mandiner korrigálva)