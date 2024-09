Extra, Tudomány és technika :: 2024. szeptember 14. 20:38 ::

Egész látványosan aknamentesít a Rheinmetall páncélozott szörnyetege

Nagyon látványos videót töltött fel a Youtube videómegosztóra a Rheinmetall, a magyar kormány legnagyobb hadiipari partnere egy újfajta műszaki járműről. A gép Keiler Next Generation névre hallgat majd, fő feladata harctéri akadályok eltakarítása, aknamentesítés lesz majd.

A Rheinmetall az 1990-es évek végén mutatta be az első Keiler műszaki járműveket: a projekt keretein belül a régi amerikai M48 Patton harckocsikat alakították át aknamentesítő eszközzé.

A német hadiipari vállalat tegnap videót mutatott be a járműcsalád következő változatáról: ez Keiler NG (Next Generation – Következő Generáció) névre hallgat majd és a cél egy olyan, univerzális műszaki jármű létrehozása, amely aknamentesítés mellett számos harctéri akadály eltávolítására is alkalmas lesz. A jármű alapját a Rheinmetall és a RUAG közös műszaki járműve, a Kodiak adja majd, amely a Krauss-Maffei Wegmann Leopard 2-es alvázáról működik.

A videó leglátványosabb része az, amikor a Keiler használja az aknamezők megtisztításához használt robbanó kábeltöltetét, ez kb. a felvétel közepén látható.

A Rheinmetall ígérete szerint a megoldás segítségével a jármű képes egy 9 méter széles, 160 méter hosszú folyosót létrehozni bármilyen aknamezőn, ezen szinte bármilyen harcjármű kényelmesen átfér.

A látványos robbanótöltet mellett egyébként a Keiler fel lesz szerelve egy olyan aknamentesítő rendszerrel is, amely a Rheinmetall ígérete szerint egy mágneses jel segítségével fel fogja tudni robbantani az aknákat a jármű előtt, ahogy az halad előre. Ha netán ez mégsem sikerül, a gép elejére szerelt karok segítségével tud biztonságos utat teremteni a harctéren.



(Kép: Waldemar Geiger / hartpunkt)

A Rheinmetall a magyar kormány legnagyobb és legfontosabb hadiipari partnere, de egyelőre nincs információ arról, hogy a Keiler NG gyártására, rendszeresítésére itthon sor kerülne, írja a Portfólió.